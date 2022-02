La Pologne rejette la décision de la FIFA selon laquelle la Russie peut participer aux éliminatoires de la Coupe du monde en tant que RFU

Londres (AFP) – La FIFA s’est retirée de l’élimination immédiate de la Russie lors des éliminatoires de la Coupe du monde de dimanche, mais a déclaré que c’était toujours une option, décidant à la place que les équipes pourraient jouer sur des sites neutres, en utilisant l’acronyme « RFU » pour le football des associations nationales.

La Pologne a immédiatement rejeté l’accord, affirmant qu’elle refusait toujours d’affronter la Russie en demi-finale de la Coupe du monde prévue le 24 mars.

« La décision de la FIFA aujourd’hui est totalement inacceptable », a écrit sur Twitter le président du PZPN, Cesare Kulez. «Nous ne sommes pas intéressés à jouer à ce jeu de performance. Notre position reste intacte : l’équipe nationale polonaise ne jouera pas contre la Russie, quel que soit le nom de l’équipe. »

Une décision unanime du bureau de la FIFA, qui comprend les dirigeants des six fédérations régionales de football, stipule également que le drapeau et l’hymne national russes ne doivent pas être associés aux équipes utilisant l’acronyme Fédération russe de football.

« La FIFA poursuivra son dialogue avec le CIO, l’UEFA et d’autres organisations sportives pour convenir de mesures ou de sanctions supplémentaires », a déclaré la FIFA dans un communiqué, y compris une éventuelle exclusion de la compétition, qui sera mise en œuvre dans un avenir proche si cela devait se produire. . Il ne s’est pas rétabli de sitôt.

La décision a adopté la décision du Tribunal arbitral du sport avant l’invasion de l’Ukraine, punissant la Russie pour avoir dissimulé une enquête antidopage parrainée par l’État. Cela signifie que la Russie devra commencer les derniers Jeux olympiques en tant qu’équipe de la République de Chine. La FIFA a suspendu l’imposition d’une interdiction à la Russie de concourir au nom du pays jusqu’à un éventuel match de qualification pour la Coupe du monde.

Le vainqueur du barrage entre la Russie et la Pologne accueillera la Suède ou la République tchèque le 29 mars pour décider qui se qualifiera pour le 21 novembre-décembre. 18e championnat du monde au Qatar.

La République tchèque a rejoint dimanche la Pologne et la Suède en déclarant qu’elles refuseraient d’affronter la Russie.

« Le comité exécutif de la fédération tchèque, les membres du staff et les joueurs de l’équipe nationale ont convenu que dans la situation actuelle, il est impossible de jouer contre l’équipe nationale russe, même sur un terrain neutre », a déclaré la fédération. déclaration. « Nous voulons tous que la guerre se termine le plus tôt possible. »

La FIFA a annoncé qu’elle travaillait en étroite collaboration avec les trois confédérations et resterait « en contact étroit pour trouver ensemble une solution appropriée et acceptable ».

Par ailleurs, la FA a annoncé que son équipe nationale refuserait d’affronter la Russie dans un « avenir prévisible ». La Russie s’est qualifiée pour le Championnat d’Europe féminin, qui se tiendra au Royaume-Uni en juin.

La FA a déclaré que la décision avait été prise « en solidarité avec l’Ukraine et en condamnation sincère des atrocités commises par les dirigeants russes ».

Le président de la fédération est Alexander Dyukov, qui est président d’une filiale du géant national de l’énergie Gazprom et membre du comité exécutif de l’UEFA.

En France, le président de la FIFA, Noël Le Grat, a déclaré dimanche au journal Le Parisien qu’il était enclin à exclure la Russie de la Coupe du monde.

« Le monde du sport, et du football en particulier, ne peut pas rester neutre », a déclaré Le Grat, membre du Conseil d’administration de la FIFA, récemment devenu un proche allié du président de la fédération, Gianni Infantino.

Une lecture attentive du règlement de la Coupe du Monde de la FIFA exposera les fédérations polonaise, suédoise et tchèque à des sanctions disciplinaires et à la nécessité de payer des amendes et des dommages-intérêts si la Russie ne joue pas.

En 1992, la FIFA et l’UEFA ont retiré la Yougoslavie de leurs compétitions après l’imposition de sanctions de l’ONU à la suite du déclenchement des guerres des Balkans.

Le président de l’UEFA, Alexander Ceferin, est au bureau de la FIFA, présidé par Infantino.

L’Association européenne de football a tiré vendredi la finale de la Ligue des champions 2022 à Saint-Pétersbourg. Petersburg et l’a transféré à Paris, et a déclaré que la Russie et l’Ukraine devraient jouer des matchs à domicile dans des pays neutres dans leur compétition. L’UEFA a permis au Spartak Moscou de continuer à jouer en 1/8 de finale de la Ligue Europa.

Lorsque l’offensive ukrainienne a commencé dimanche au quatrième jour, le président russe Vladimir Poutine a temporairement perdu sa position la plus officielle dans le sport mondial. La Fédération internationale de judo a qualifié le « conflit en Ukraine » de la suspension par Poutine des fonctions présidentielles honorifiques.

Le président russe est un judoka passionné et a participé à ce sport aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Dans un autre des sports préférés de Poutine, le hockey sur glace, le club letton du Dinamo Riga s’est retiré dimanche de la Ligue continentale de hockey détenue et gérée par la Russie en raison d’une « crise militaire et humanitaire ».