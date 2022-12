La Peugeot 607 Paladine est peut-être la plus belle limousine française de tous les temps. Il a pris Sarkozy, il a aussi sacrifié la bonbonne d’essence sur le toit

Bien qu’elle n’ait jamais été commandée comme limousine présidentielle, elle en est devenue une pour un temps. Bien qu’elle n’ait pas connu beaucoup de gloire, c’était la voiture la plus inesthétique jamais conduite par un chef d’État français.

Lors du choix d’une limousine pour le président, la plupart du temps, le meilleur de la production nationale est pris, l’empattement est allongé et certaines caractéristiques de confort et de sécurité sont ajoutées. Cela se traduira par des limousines plus ou moins blindées, où la visée est supérieure à toutes les autres. Mais ils ne seraient pas français s’ils ne changeaient parfois ce principe.

En 2007, alors que l’équipe se préparait pour la cérémonie d’investiture du président nouvellement élu Nicolas Sarkozy, ils recherchaient une voiture appropriée qui lui permettrait de bien se comporter lors de ses déplacements sur les Champs Elysées. La voiture était censée être porteuse de la noblesse et de la sophistication françaises.

Soudain, l’équipe s’est souvenue du concept Peugeot 607 Paladine présenté au Salon de l’automobile de Genève en 2000. Même si cela fait de nombreuses années depuis sa première, la limousine de cinq mètres de long avec un toit pliant sur les passagers arrière (en fait un landaulet) a toujours l’air fantastique. Elle a été réalisée sur mesure par la carrosserie Heuliez et l’intérieur luxueux a été conçu par le studio Hermès. Ils ont recouvert les sièges intérieurs d’une combinaison de cuir bleu et crème. Le nouveau président bénéficie de sièges et de barres entièrement réglables. De plus, il y a un troisième siège rabattable pour la protection contre le sens de la marche.

Le concept quitte le musée Peugeot et réapparaît sur la scène des célèbres Champs Elysées le 16 mai 2007 à l’émerveillement de tous. C’était aussi son dernier voyage. Le plus gros défaut de sa beauté est le mécanisme du toit rabattable, de sorte que le réservoir a dû être réduit à seulement 6 litres. La combinaison d’un poids élevé et d’une fourche à six cylindres n’est pas un problème pour le concept. Mais cela ne fonctionne pas comme une voiture présidentielle. Cela ne change rien au fait que la 607 Paladine reste la voiture la plus excitante de l’histoire à avoir été conduite par un chef d’État, ne serait-ce qu’une seule fois.