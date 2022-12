Là où un deuxième pull n’aidera pas : Dans une piscine non chauffée, uniquement en combinaison | Des nouvelles

En raison de la hausse des prix du gaz et des mesures et réglementations d’austérité gouvernementales, les piscines de toute la France réduisent la température de l’eau, certaines éteignant même complètement le chauffage. Dans une piscine extérieure à la périphérie de Paris, les visiteurs ne peuvent entrer dans l’eau qu’en combinaison.

La piscine olympique extérieure de Nogent-sur-Marne était autrefois chauffée à 26 degrés. Après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué une hausse des prix du gaz, les opérateurs n’ont eu d’autre choix que d’éteindre les radiateurs. Certains convives ont commencé à porter des combinaisons plus tôt, mais à partir du 1er octobre, la piscine les a rendues obligatoires. Il veut prévenir les problèmes de santé chez les personnes qui n’ont pas l’habitude de nager en eau froide.

« Une combinaison est une expérience incroyable », a déclaré la nageuse de 63 ans Muriel Goldberg. « Je ne l’avais jamais porté auparavant. Je pensais que cela affecterait le mouvement, mais pas du tout. Au contraire, c’était amusant et frais, après avoir pratiqué en combinaison dans de l’eau froide, nous nous sommes sentis beaucoup mieux que dans de l’eau chaude », a-t-il déclaré. ajoutée.

Le centre a décidé d’arrêter le chauffage de sa piscine de 50 mètres le 15 mai pour des raisons financières, a indiqué le directeur de la piscine Adrien Nougot. Selon lui, les prix du gaz sont passés d’une moyenne de 11 euros par mégawattheure en septembre 2020 à 151 euros en septembre 2022. Il a ajouté que cette mesure permettrait d’économiser jusqu’à 50 000 euros par mois (1,2 million CZK) pendant les mois les plus froids. . Le centre tentera de maintenir la piscine ouverte le plus longtemps possible jusqu’à ce que la température descende en dessous de 15 degrés, a déclaré le sauveteur Guy Dalpayrat.

Le panneau près de la piscine indique que la température de la piscine extérieure est de 19 degrés, tandis que la piscine intérieure de 25 mètres est de 28 degrés. Certains durs à cuire nagent en combinaison et personne ne se plaint. Une piscine froide vaut mieux qu’une piscine fermée, estime Nicolas Lioret, 48 ans.

Des combinaisons, des cols roulés

Le gouvernement français a annoncé cette semaine son intention de réduire la consommation d’énergie de 10 % au cours des deux prochaines années par rapport à 2019. Il ne s’agit pas d’une mesure obligatoire. Par exemple, on demande aux exploitants d’étangs d’abaisser la température de l’eau d’un degré. Les villes et les entreprises ont été invitées par le gouvernement à réduire leur consommation d’énergie dans la mesure du possible. Dans le cadre des mesures d’austérité, le gouvernement a ordonné que les températures de chauffage dans les bureaux soient abaissées à 19 degrés Celsius le jour et à 16 degrés Celsius la nuit. Il a exhorté les ménages à ne pas chauffer leurs appartements au-dessus de 19 degrés.

Le gouvernement va également augmenter l’allocation de travail à domicile pour les fonctionnaires, ou créer une nouvelle prime pour le covoiturage. Les règles existantes limitant l’éclairage des vitrines et des panneaux d’affichage la nuit seront renforcées. Dans les grandes chaînes de magasins, l’éclairage sera réduit jusqu’à 30 % lors de l’ouverture au public. Dans les voitures officielles, les fonctionnaires seront autorisés à rouler sur l’autoroute à une vitesse maximale de 110 kilomètres à l’heure.

Le président français Emmanuel Macron dans une vidéo (ICI) sur la réforme du gouvernement se présente sous la forme d’un col roulé. Comme certains membres de son gouvernement emmitouflés dans des vêtements chauds, il fait la promotion de l’efficacité énergétique nécessaire pour l’hiver à venir.