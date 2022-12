Les propos de Macron sur les garanties à la Russie ont été sortis de leur contexte, a déclaré Paris

Paris – Les récentes remarques du président français Emmanuel Macron sur les garanties de sécurité pour la Russie ont été sorties de leur contexte, a déclaré aujourd’hui l’Elysée selon l’AFP. Dans une interview accordée à la chaîne TF1 la semaine dernière, lors d’un déplacement aux États-Unis, Macron a déclaré qu’il fallait réfléchir aux garanties que l’Occident est prêt à donner à la Russie lorsqu’elle reprendra les négociations sur la fin de la guerre en Ukraine. Les propos de Macron ont été critiqués par certains hommes politiques et personnalités ukrainiens et d’Europe de l’Est, écrit l’AFP.

Le président français « n’a fait que décrire ce que les Ukrainiens eux-mêmes demandaient », a déclaré l’Elysée. « L’Ukraine elle-même, bien sûr, est la première à vouloir sortir de cette guerre, et bien, à la fin de la guerre, il y aura des négociations », a ajouté Paris.

Dans un communiqué, le Palais s’est également porté garant des très bonnes relations entre Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qualifiant leur dialogue d' »excellent ».

Dans une interview accordée à TF1, Macron a déclaré que « l’un des points fondamentaux que nous devons traiter est – comme (le président russe Vladimir) Poutine le dit toujours – la crainte que l’OTAN ne vienne droit à sa porte et aussi le déploiement de missiles qui pourrait menacer la Russie ». « Ce sera l’un des sujets des pourparlers de paix, nous devons donc préparer ce que nous voulons faire, comment nous allons protéger nos alliés et les États membres et comment nous allons fournir des garanties à la Russie lorsqu’elle reviendra dans le table de négociation. , » il ajouta.

Une conférence de soutien à l’Ukraine se tiendra mardi dans la capitale française. Son objectif est de « déterminer les besoins de l’Ukraine pour assurer la résilience de son économie pendant la guerre et son redressement à moyen terme, ainsi que d’accompagner la mobilisation des entités économiques françaises sur ces deux enjeux fondamentaux », précise le ministère français de l’Economie. . plus tôt à propos de la conférence.

Selon le communiqué de l’Elysée publié aujourd’hui, les préparatifs de cet événement se sont également bien déroulés. « Les deux parties sont en contact quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour. Il n’y a pas de difficultés », a déclaré Paris.

Macron a également été critiqué pour ses appels téléphoniques relativement fréquents avec Poutine dans le passé, qu’il a rencontré en privé à Moscou peu de temps avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine. À l’époque, Poutine avait déclaré à Macron que la Russie avait trois exigences fondamentales en matière de sécurité en Occident : pas d’expansion supplémentaire de l’OTAN, pas de déploiement de missiles près des frontières russes et une réduction de l’échelle de l’infrastructure militaire de l’OTAN en Europe aux niveaux d’avant 1997. À l’époque, les États-Unis avaient qualifié les demandes de la Russie d’inacceptables. La Tchéquie n’a rejoint l’Alliance de l’Atlantique Nord avec la Pologne et la Hongrie qu’en 1999.