La mascotte du jeu à Paris est le chapeau rouge, connu comme symbole de liberté

Paris – Les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris seront deux personnages ressemblant au chapeau phrygien, devenu symbole de liberté et d’indépendance pendant la Révolution française.

Les organisateurs ont dévoilé aujourd’hui deux statues rouges de Phrygès dans les variantes olympique et paralympique, qui ont à la place des jambes prothétiques. Ils préfèrent la forme non traditionnelle de la mascotte à la figure animale, qui est traditionnellement un symbole de la fête sportive sous les cinq anneaux.

« L’objectif est de montrer que le sport peut tout changer et qu’il mérite une place de choix dans notre société », a déclaré Julie Matikhine, directrice du marketing des JO de Paris. « On a failli se passer de mascotte, à moins de trouver une vraie raison à cela et un vrai message à faire passer. La mascotte doit incarner l’esprit français, ce qui n’est pas facile à comprendre. C’est un idéal, une certaine croyance qu’en lui le valeurs de notre pays et qui se sont construites depuis des années », a-t-il déclaré.

Le chapeau conique est originaire de l’ancienne Phrygie (qui fait maintenant partie de la Turquie). Pendant la Révolution française, il était porté par les Jacobins et leurs partisans politiques. Plus tard, en tant que symbole de liberté, il est également apparu sur les symboles de plusieurs États américains.

Les JO de Paris se dérouleront en 2024 du 26 juillet au 11 août. Les Paralympiques les suivront du 28 août au 8 septembre.