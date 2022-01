La Livraria Lello sera classée monument national

La Direction générale du patrimoine culturel (DGPC) a l’intention de classer la Livraria Lello e Irmo, à Porto, en tant que monument national, avec une période de discussion publique de 30 jours ouvrables, selon une annonce publiée aujourd’hui dans Diário da República (DR).

Selon la publication en DR, le directeur général du Patrimoine culturel, João Carlos dos Santos, a évoqué l’intention de la DGT de proposer au superviseur le reclassement de Lello « en tant que monument d’importance nationale, étant donné la désignation ‘monument national' ».

Lello est classé monument d’intérêt public depuis le 20 septembre 2013.

Dans l’annonce, le responsable a ajouté que la consultation publique avait duré 30 jours ouvrables.

L’intention de reclasser la librairie fait suite à l’avis de la Section du patrimoine architectural et archéologique du Conseil national de la culture, qui a été approuvé par le directeur de la Direction générale de l’aviation civile.

Lello, situé dans le centre historique de Porto, près de Torre dos Clérigos, se présente comme « l’un des bâtiments les plus importants de l’architecture éclectique portugaise, intégrant l’atelier de menuiserie et des vitraux sans parallèle dans le pays », étant « l’ancien « -bibliothèque municipale », indique la DGPC sur son site Internet.

« A sa valeur architecturale et artistique s’ajoutent l’importance culturelle qui a été assumée de manière continue au fil du temps, ainsi que l’excellent état de conservation, l’originalité et la structure et la décoration exemplaires, et la renommée internationale qu’elle mérite de jouir », a ajouté la DGT .

Ouvert en 1906, il « possède l’un des éditeurs nationaux les plus anciens et les plus prestigieux dans son bâtiment monumental », selon le dossier artistique et historique de la librairie.

Le bâtiment a été conçu selon un projet de l’ingénieur Xavier Esteves, et « la façade néo-gothique est déchirée, au rez-de-chaussée, par un grand arc Tudor, englobant une porte centrale et des fenêtres latérales, et au-dessus duquel se trouve la légende de Lello . et frère ».

« Au registre supérieur, se détache une large triple fenêtre, flanquée de deux personnages représentant les Arts et les Sciences, l’ensemble de la façade rythmée par des végétaux et décors géométriques médiévaux, des plateaux de dentelles et des écussons encadrant la finition de l’arc conique ».

A l’intérieur, « l’arc ogival est soutenu par des piliers sculptés avec des statues d’auteurs tels que Antero de Quental, Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, Teófilo Braga, Tomás Ribeiro et Guerra Junqueiro, sous un dais de dentelle ».