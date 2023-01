La libération de Babiš importe peu aux électeurs indécis. Mais l’hésitation pourrait affecter la démission de Středula, a déclaré Gregor

Selon le politologue Miloš Gregor, la décision rendue lundi par le juge Jan Šott dans l’affaire Čapí hnízdo ne sera pas décisive pour les électeurs indécis. « Andrej Babiš est actif en politique depuis douze ans, et donc la majorité des électeurs ont depuis longtemps une opinion sur lui », a-t-il déclaré dans une interview pour journal FORUM 24. Il y commente également la démission de Josef Středula. Ce serait selon Gregor pourrait être l’impulsion pour choisir Danuš Nerudová plutôt que ceux qui ils hésitent encore entre soutenir Danuš Nerudová et Petr Pavel, plutôt que d’élire eux-mêmes le dirigeant syndical.

Comment pensez-vous que l’évaluation du juge Jan Šotta aujourd’hui influencera la prochaine élection présidentielle ?

C’est certainement une bonne nouvelle pour Andrej Babiš, qui allège l’un des fardeaux électoraux des électeurs indécis et indécis. Reste à savoir si le procureur de la République fera appel, mais les premiers arguments du modèle de décision appuient clairement sa candidature.

continuer à lire

Babiš agit principalement dans son propre intérêt. La décision de justice ne change rien, les politiques en conviennent

Lire l’article «

Elle pourrait facilement être assouplie par la capacité éventuelle de ses concurrents, d’une part, à pointer les propos du juge Šott, qui, si j’ose interpréter les propos du juge, bien que je ne sois pas moi-même éduqué pour le faire, je trouve trop être une critique assez acerbe de l’inculpation du procureur pour travail raté. Et au deuxième niveau, pour montrer qu’Andrej Babiš a été reconnu coupable de fraude aux subventions par l’Union européenne, chacun de la Commission européenne il y a longtemps, et en même temps, il fait l’objet d’une enquête et d’une enquête en France pour blanchiment d’argent et subventions . duper. On ne peut pas dire qu’Andrej Babiš soit désormais un candidat parfait et sans problème, mais les problèmes les plus profonds et les plus visibles que les électeurs ressentent ont certainement disparu.

Serait-ce la clé des électeurs indécis ?

Je n’en suis pas tout à fait sûr. Andrej Babiš présente à la fois des avantages et des inconvénients dans la mesure où il est en politique depuis douze ans et que la majorité des électeurs se font une opinion sur lui depuis longtemps. Si Andrej Babiš n’est pas sympathique à quelqu’un ou hésite à le soutenir, il ne décide généralement pas de changer d’avis à 180 degrés sur la base d’un cas qui s’est avéré en sa faveur.

Mais cela peut être décisif au second tour, lorsque les électeurs des candidats qui ne se présentent pas n’ont pas de lien affectif et n’ont pas de lien avec un seul candidat plus avancé. Et si Andrej Babiš va être au second tour, alors ils doivent prendre une décision rationnelle basée sur le fait que, par exemple, ils ne veulent pas d’un candidat qui embarrasse la République tchèque. Et à ce stade, Andrej Babiš peut être un choix plus acceptable qu’auparavant.

En quoi les autres candidats, notamment Danuše Nerudová et Petr Pavel, puisqu’ils sont les favoris, travaillent-ils davantage dans leurs campagnes ?

Je ne sais pas s’ils pourront changer quoi que ce soit de plus important au cours des quatre prochains jours, car s’ils parlent davantage de l’affaire et du scandale de la personnalité d’Andrej Babiš, ils l’enregistreront de facto, car toute la discussion et la campagne seront être sur lui. , ce qui n’est dans l’intérêt ni de Peter Pavle ni de Danuš Nerudová.

Ce qu’ils peuvent faire, c’est se préparer au débat qui les attend mercredi et jeudi, et là, ils montreront probablement que, bien qu’Andrej Babiš ait été acquitté au premier degré, il a, comme je l’ai mentionné, un certain nombre d’autres problèmes. Il a été reconnu coupable par l’OLAF, il fait l’objet d’une enquête en France, c’est toujours un ancien Premier ministre qui a causé des milliers de morts inutiles lors d’une pandémie avec son gouvernement en déroute. Ce sont des questions sensibles pour lui et qui ne joueront certainement pas en sa faveur en ce qui concerne les supporters potentiels. Le débat portera sur la façon dont il gère les questions économiques en tant que Premier ministre, et j’ai bien peur que ce soit une discussion assez compliquée et très difficile à communiquer pendant la campagne.

Où la circonscription de Josef Středula, qui a renoncé à se battre pour le Château, a-t-elle débordé ? Pensez-vous qu’il est plus probable qu’ils soutiennent réellement Danuša Neruda ? Il a lui-même déclaré dans l’un des débats qu’il ne démissionnerait pas précisément parce qu’il soutiendrait plutôt Andrej Babiš.

Tout d’abord, il faut dire que si nous parlons de l’électorat de Josef Středula, nous parlons d’une préférence de deux à trois points de pourcentage. Ce n’est donc pas la même chose que l’un des candidats qui, par exemple, a démissionné de six à sept pour cent. On parle d’un petit groupe de personnes. Les préférences préférées sont équilibrées, donc bien sûr cela pourrait jouer un rôle, mais le plus grand chevauchement se situe entre Josef Středula et Andrej Babiš. Par conséquent, il y a de fortes chances que si ses électeurs potentiels étaient allés voter et ne soient pas devenus non-votants, ils auraient largement soutenu Andrej Babiš et, dans une moindre mesure, M. Bašta. Pour Danuš Nerudová, c’est vraiment, oserais-je le dire, un montant négligeable.

continuer à lire

Nous ne déposerons pas nos armes. Ni Hilšer ni Fischer n’abandonneraient leur candidature pour le château après la démission de Středula

Lire l’article «

Ce qui pourrait jouer un rôle, cependant, c’est le débat médiatique et la visibilité de cette décision, grâce à laquelle les électeurs indécis entre Petr Pavlo et Danuša Nerudová ont pu obtenir une nouvelle impulsion pour se prononcer sur Danuša Nerudová. Je pense que l’influence et l’effet dans ce cas seront beaucoup plus importants que dans le cas de l’électeur Josef Středula.

Le transfert de Josef Středula pourrait-il avoir un impact négatif sur Danuša Nerudová ?

Je ne pense pas. Soutenir des candidats qui se présentent ou qui sont éliminés au second tour des élections n’a pas un effet aussi fort qu’on pourrait le croire. Tous les électeurs ne passent pas automatiquement au candidat recommandé par leur favori. Dans ce cas, je pense que l’électorat comprend que Danuše Nerudová n’est pas entièrement responsable de qui le soutiendra ainsi dans un débat en direct. Ainsi, même si, par exemple, ils n’aiment pas Josef Středula, ils savent peut-être que son soutien à Danuša Nerudová ne change rien en lui.

Quelles sont donc les chances qu’Andrej Babiš soit élu ? Est-il réaliste qu’il puisse gagner le second tour ?

C’est réel, mais j’ose dire que le jugement aura moins d’effet là-dessus. Les e-mails en chaîne, la campagne de diffamation avant le second tour ou la performance de son adversaire dans le débat ont peut-être eu plus d’influence que la décision de justice de lundi, même compte tenu de ce que j’ai dit. Andrej Babiš est en politique depuis longtemps et peu de gens ont une opinion neutre à son sujet. Les sondages d’opinion montrent également qu’il a le plus grand noyau d’électeurs convaincus qui savent qu’ils veulent voter pour lui, et il a également le noyau le plus large d’opposants, à savoir des personnes qui savent qu’elles ne veulent pas d’Andrej Babiš comme président. Pour eux, bien sûr, une décision de justice de première instance peut jouer un rôle, mais je ne m’attends pas à ce qu’elle modifie de manière significative les chances des autres candidats.