La légende spartiate détient une participation dans le célèbre club français. A-t-il investi dans le football en République tchèque ?

Il a acquis une expérience mondiale en tant que joueur, et Ivan Hašek, 59 ans, est le même voyageur du monde en tant qu’entraîneur. Il a fait connaître le football tchèque dans les pages vertes et il a également une grande réputation en tant qu’entraîneur. Il a une relation chaleureuse avec un certain nombre de clubs. « J’avais un petit coeur et Strasbourg en faisait partie », se souvient-il du club dans lequel il a joué, puis été entraîneur et dont il est aujourd’hui actionnaire minoritaire.

Ne vous attendez pas à ce que Hašek s’assoie tous les jours au bureau du club et garde un œil sur quelque chose, comme les renforts que le Racing club achètera. « Je préfère aller aux rassemblements. Je suis en contact avec le président du club, qui était le manager de l’équipe quand je m’entraînais là-bas et c’est mon ancien coéquipier », ils ne cachent pas quelles sont ses fonctions au Club français.

Strasbourg est le seul investissement de ce type réalisé par Hašek. A une époque où le Racing n’en était qu’à sa cinquième ligue, il avait besoin d’aide et Hašek n’a pas hésité. L’explication pourquoi n’est pas difficile. « Le club m’a aidé quand j’ai été blessé, je n’ai pas joué au football pendant un an et demi. Mon contrat a expiré et ils m’en ont donné un nouveau. Je suis reconnaissant qu’ils se soient occupés de moi et qu’ils aient cru que je récupérerais. » il a rappelé. En dehors de cela, la confiance a porté ses fruits pour Strasbourg. Outre les investissements mentionnés, Hašek a également gagné de l’argent lorsque sa santé s’est rétablie, une offre est venue du Japon et le footballeur tchèque a déménagé pour une indemnité de départ au pays du soleil levant.

Il ne pouvait pas être autorisé à aller en France même après toutes ces années. Il a passé un total de sept ans là-bas avec sa famille et a dit que ce furent des années merveilleuses. « Vous ne jouez pas beaucoup au football là-bas, ils jouent beaucoup au football égoïste là-bas, mais ma famille et moi vivons ensemble dans le village et c’est incroyable », a-t-il déclaré.

Mais une fois qu’il sera question de la possibilité d’investir dans un club de football en République tchèque, ils l’envisageront. Il était clair qu’il penserait à tout. « Je n’en aurai pas peur, mais je n’investirai qu’à bon escient, à petite échelle », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’existe actuellement aucun environnement propice à de tels investissements en République tchèque. « Mais peut-être qu’il y en aura. Cela dépend aussi du prix, de ce que vous payez. »

