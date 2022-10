« Inconvénients de la stature européenne. » Les opposants réagissent à la nouvelle enquête de Babiš

« C’est absolument incroyable et rond et rond. Andrej Babi est un homme qui peut mentir aux autres sur la façon dont il va s’occuper d’eux. Et quelques kilomètres plus loin, on voit que c’est un escroc de stature européenne qui peut jamais assez et qui ne s’occupe que du bien-être d’Andrej Babi », a commenté le chef du Parti populaire et ministre du Travail Marian Jurečka sur l’affaire.