Un tribunal français a confirmé les accusations portées contre l’acteur Gérard Depardieu de « viol » et « d’agression sexuelle » contre l’actrice Charlotte Arnould en août 2018, accusations démenties par des traducteurs populaires.

« Salle d’enseignement [del tribunal de apelación] considère qu’il existe, à ce stade, des indices sérieux ou appropriés justifiant que Gérard Depardieu continue à faire l’objet d’une enquête », ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

Charlotte Arnould l’a accusé de multiples viols et agressions sexuelles qui ont eu lieu les 7 et 13 août 2018 au domicile de l’acteur populaire de 73 ans et des amis de sa famille à Paris.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête en juin 2019, mais l’actrice a réussi à obtenir qu’un juge d’instruction rouvre le dossier en août 2020 et en décembre de la même année pour l’inculper de « viol » et « harcèlement sexuel ».

Avant le dossier initial, la confrontation entre l’acteur et l’actrice avait eu lieu au commissariat de police judiciaire de Paris.

Depardieu a fait appel de ses accusations en mai 2021, mais, suite à la décision de ce jour « l’affaire revient maintenant » au juge d’instruction, rapporte le communiqué du procureur général de Paris, Rémy Heitz.

/ES/AFP/