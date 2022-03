en finir avec le traumatisme ? – BVB et RB cherchent à augmenter leurs chances de titre – actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus encore

La Ligue Europa et l’équipe d’Allemagne – ce n’est pas une réussite. Sans titre. Pas un finaliste. Cela pourrait bientôt changer. Le Borussia Dortmund et le RB Leipzig veulent travailler là-dessus.

Le traumatisme de la Ligue Europa des clubs de football de Bundesliga pourrait prendre fin cette année. Aucune des deux équipes n’a atteint les huitièmes de finale la saison dernière. Depuis la réforme et le changement de nom de la compétition pour la saison 2009/2010, aucune équipe allemande n’a atteint la finale.

ce FC Schalke 04, dernier vainqueur de la précédente Coupe UEFA, évolue désormais en 2e Bundesliga. C’est arrivé en 1997. « Cela faisait longtemps qu’une équipe allemande n’avait pas pu faire la différence dans cette compétition », a déclaré le joueur licencié patron Sebastian Kehl de son rival Revier. Borussia Dortmund.

Huitièmes de finale avec quatre équipes allemandes ?

Le BVB, deuxième au classement de la Bundesliga, et le RB Leipzig, deuxième, peuvent et voudront faire le travail préparatoire nécessaire pour la progression de ce jeudi dans les phases intermédiaires. Dortmund reçoit (18h45/RTL+) les Glasgow Rangers, Leipzig doit affronter la Real Sociedad San Sebastian (21h/RTL).

Le Bayer 04 Leverkusen et l’Eintracht Francfort se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que vainqueurs de groupe. 4 sur 16 – voici à quoi ressemblerait le huitième de finale idéal du point de vue de la Bundesliga.

« C’est une excellente occasion pour nous de montrer à tout le monde en Europe que nous sommes toujours là », a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, à Kicker. Le joueur de 59 ans a hâte de tenir un autre trophée entre ses mains avant de prendre sa retraite après cette saison. dans DFB-Pokal Le BVB est absent, dans la ligue westphalienne, ne cherchant pas à rattraper le FC Bayern, malgré sa victoire 3-0 au 1. FC Union Berlin dimanche et six points de retard sur le FCB.

Lire aussi

Ligue Europa 2021/22 Transmission : Comment regarder la Ligue Europa à la télévision ou en direct

Lors de la précédente compétition de la Ligue Europa, le BVB s’est qualifié deux fois pour la finale, mais a perdu en 1993 et ​​2002. « Nous n’avons pas le titre sur l’autographe. Pourquoi ne pas se battre pour cela ? dit Kehl.

Le buteur Erling Haaland s’entraîne à nouveau avec le ballon depuis lundi après une pause de trois semaines, mais n’est pas encore revenu dans l’équipe contre Glasgow. « Erling n’a pas été un problème », a déclaré Marco Rose avant la dernière séance d’entraînement. Mais même sans l’attaquant norvégien, l’entraîneur du BVB espère une victoire : « Nous voulons contrôler le jeu, nous voulons rayonner la domination. Pour nous, il s’agit d’être plus constants dans nos performances et nos résultats. très loin. »

Leipzig est toujours représenté dans trois compétitions

Pour Leipzig, qui est également représenté en Coupe DFB et tient à son premier titre là-bas, il a atteint les quarts de finale de la Ligue Europa en 2017/18, et la phase de groupes s’est terminée la saison suivante. Lors des matchs contre San Sebastian aujourd’hui et le jeudi suivant, y compris avec le prêteur RB Alexander Sörloth, l’ambiance de l’équipe était bonne, en championnat Leipzig a réussi à se hisser à la quatrième place. Cependant, l’entraîneur Domenico Tedesco a averti les invités espagnols : « Ce sera une tâche très difficile pour nous. »

L’évaluation de cette année est largement appliquée dans des compétitions toujours éclipsées par la Ligue des champions. Cependant, l’UEFA a annoncé le « Maradona Derby » – le FC Barcelone et le SSC Napoli se rencontreront également au tour intermédiaire. Les deux clubs ont une grande histoire et avaient autrefois Diego Armando Maradona dans leurs rangs.

Les deux, ainsi que le BVB et le RB, n’ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, mais se sont divertis en tant que troisième du groupe avec une place dans la phase intermédiaire de la Ligue Europa. Cela s’applique également au vainqueur record du FC Séville, dont la finale débutera le 18 mai à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, ou au Sheriff Tiraspol. Le club moldave a fait sensation avec une victoire sur le Real Madrid, entre autres. Ainsi, les participants allemands ne pouvaient pas non plus être sûrs, même si BVB et RB se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Composition attendue :

Borussia Dortmund : Kobel – Akanji, Hummels, Zagadou, Guerreiro – Dahoud, Witsel – Brandt, Reus, Bellingham – Malen

Glasgow Rangers : McGregor – Tavernier, Goldson, Helander, Barisic – Kamara, Lundstrum – Diallo, Aribo, Kent – Morelos

Arbitre : Turpin (France)

RB Leipzig : Gulacsi – Klostermann, Sisian, Gvardiol – Henrichs, Laimer, Haidara, Dani Olmo, Angelino – Silva, Nkunku

Real Sociedad Saint-Sébastien : Alex Remiro – Gorosabel, Aritz, Le Normand, Aihen – Zubimendi, Merino, Portu, D. Silva, Oyarzabal – Isak

Arbitre : Cuneyt Cakir (Turquie)