La France tue l’un des dirigeants de l’État islamique au Sahara, qui a participé à l’exécution de six humanitaires

Les autorités françaises ont annoncé mardi la mort d’un membre éminent du groupe djihadiste État islamique dans le Grand Sahara (ISGS) qui serait à l’origine du meurtre en août 2020 de six travailleurs humanitaires dans l’ouest du Niger.

L’état-major de l’armée française a indiqué dans un communiqué que le suspect, identifié comme Soumana Boura, décédé lors de l’opération pratiquée lundi « se coordonner avec les autorités nigériennes » dans la « zone sanctuaire ISGS au nord de la ville de Tillabéri ».

Ainsi, il a été mis en évidence que après avoir été « officiellement identifié », il a été « neutralisé » dans un attentat, avant de déclarer que cette opération s’inscrivait dans la stratégie militaire lancée après le sommet de Pau en janvier 2020.

« L’association de combat avec nos partenaires du Sahel et le maintien d’un rythme opérationnel élevé nous permettent de continuer à frapper l’ISGS et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) », a-t-il souligné dans un communiqué, où il a souligné sa « détermination » dans la lutte. contre le terrorisme.

De même, il a souligné que Boura dirigeait un groupe de « plusieurs dizaines de combattants » au sein de l’ISGS dans les régions de Scrooge Boutou et Firo, dans l’ouest du Niger et l’a accusé du meurtre de six citoyens français dans un parc de la ville. Kouré.

« Il faisait partie du commandement qui, sur ordre d’Abou Oualid al Sahraoui, a été neutralisé de force par ‘Barkhane’ en août 2021, exécutant froidement huit personnes, six camarades français et deux nigérians dans le parc de Kouré, au sud-est de Niamey ».

La mort de Boura survient après plusieurs hauts responsables de l’ISGS ces derniers mois, dont Al Sahraoui lui-même, qui est «l’émir» du groupe djihadiste. En juin, Dadi Ould Chaib, dit « Abú Dardar », Sidi Ahmed Ould Mohamed, dit « Jataba al Mauritani », ont été arrêtés.

Dans cette opération, Almahmud ag Baye, alias ‘Ikaray’, considéré comme un haut responsable de l’ISGS, a été tué, tandis qu’en juillet Isa al Saharawi, coordinateur logistique du groupe et leader de l’ISGS au Mali, et Abú Abderahman al Saharawi, ‘numéro deux’ de l’ISGS. , tel que compilé par l’état-major général de l’armée française.

Les six victimes françaises travaillaient pour l’ONG ACTED et étaient en vacances alors qu’elles visitaient la réserve naturelle de Kouré. Outre eux, le conducteur du véhicule dans lequel ils voyageaient et un guide, tous deux de nationalité nigériane, ont également été tués. Après cela, le parquet antiterroriste français a annoncé l’ouverture d’une enquête sur le meurtre, tandis que le Niger a prolongé l’état d’urgence en vigueur sur le territoire du pays.

La région de Tillabéri se situe dans ce que l’on appelle les «trois régions frontalières», car elle borde le Burkina Faso et le Mali. Cette région du pays a été durement secouée par des attaques djihadistes ces dernières années.

En revanche, la région de Diffa, baignée par le lac Tchad et située au sud du pays africain, est celle où Boko Haram et sa ramification, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWA) attaquent relativement fréquemment.

