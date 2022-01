Conversations « franches et subjectives » : que reste-t-il de la dernière rencontre de haut niveau entre la Russie et les États-Unis sur la situation en Ukraine ?

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a affirmé ce vendredi, après une heure et demie d’entretiens avec son homologue russe Sergueï Lavrov, que le dialogue avec Moscou se poursuivrait, mais stress que les États-Unis répondront à « toute agression de la Russie, y compris non militaire », écrire « gardien ».

Les deux dirigeants se sont rencontrés à Genève, en Suisse, pour évoquer une nouvelle fois le dossier ukrainien, que les Etats-Unis accusent la Russie de vouloir déstabiliser et dominer, mais rien n’est résolu, même pas proche. Bliken fournira la semaine prochaine une réponse écrite au document avec plusieurs demandes que Moscou envoie à Washington, non divulguées, en décembre 2021 – et qui, selon certains analystes, donnent à la Russie un avantage de négociation en plaçant tout l’Occident dans la priorité de la Russie.

Blinken a également déclaré qu’il exigeait de Lavrov des preuves que la Russie n’avait pas l’intention d’envahir l’Ukraine, alors même que les États-Unis affirmaient avoir des preuves d’une concentration de quelque 100 000 soldats russes le long de la frontière ukrainienne.

En fin de semaine dernière, des nouvelles que la Russie envoie également des troupes et des armements en Biélorussie, qui borde l’Ukraine, assurant ainsi plusieurs points de vue pour une éventuelle attaque. La Russie insiste sur le fait qu’il ne s’agit que d’un exercice militaire avec des alliés, comme le fait souvent l’OTAN, et n’a pas l’intention d’attaquer l’Ukraine.

Dans ses remarques à la presse à l’issue de la réunion, Blinken a expliqué que cette réunion n’était pas une négociation, mais un « échange sincère, honnête et substantiel de préoccupations et d’idées » et qu’elle pourrait en effet déboucher sur de futures négociations. . « Je lui ai dit qu’après notre rencontre avec nos partenaires et alliés dans les prochains jours, nous pourrons partager avec la Russie plus de détails sur nos préoccupations, plus en détail et par écrit. »

Sur l’éventualité d’une nouvelle rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine, Blinken n’a pas non plus fermé la porte : « S’il est utile et productif pour les deux présidents de se rencontrer, de se parler, d’essayer d’avancer, je pense que nous sommes tout à fait préparés à cela. . fais le ».

Sergueï Lavrov, en revanche, a trouvé la conversation « constructive et fructueuse », mais n’a pas non plus voulu mettre en avant une note trop optimiste, notamment parce qu’il n’a été possible de savoir si le dialogue était « sur la bonne voie » qu’après la Réponse américaine » à la proposition envoyée par Moscou. Il a cependant déclaré que l’OTAN « travaillait contre la Russie » et que la Russie n’avait jamais rien fait « contre le peuple ukrainien ».

Il est presque impossible que cette liste soit le chemin le plus rapide vers une entente satisfaisante pour les deux parties, car les points de départ sont complètement opposés.

Vendredi matin, toujours à Moscou, Lavrov a déclaré qu’il chercherait à faire en sorte que l’OTAN se retire de la Roumanie et de la Bulgarie, les pays qui ont rejoint l’alliance militaire en 2004. Or, cette condition préalable, comme dit en libre de l’anglais, « pas une conversation entrée », « pas d’étouffement», car l’OTAN accepterait difficilement de désarmer deux pays ayant atteint l’âge de la majorité en tant que membres de l’alliance.

Ces messages suggèrent qu’à l’intérieur, l’exécutif russe veut maintenir vivant le mythe de la restauration de l’influence de la Fédération de Russie, mais n’est pas convaincu qu’il s’agisse d’un message suffisamment fort pour amener une nation géante à accepter la guerre avec ses voisins. . partagent de larges liens culturels et ancestraux.

EPA/SERGEY DOLZHENKO

Ce qui pourrait arriver, c’est un accord pour réduire la présence des troupes de l’OTAN dans certains pays proches de la Russie, comme un moratoire sur les livraisons de plus d’armes ou même un retrait de certains missiles qui, selon la Russie, pourraient atteindre son territoire. Tout cela, selon la presse internationale, est sur la table, du côté de l’Otan.

Le secrétaire général de l’alliance militaire, Jens Stoltenberg, a invité la Russie à une nouvelle réunion pour présenter les détails de ses plans pour « renforcer la confiance mutuelle », qui comprend la réduction des arsenaux de l’OTAN, y compris la gamme de missiles de taille moyenne. Cependant, les efforts de réduction ne semblent pas avoir atteint l’Europe, plusieurs pays ayant eux-mêmes annoncé leur intention de renforcer leur présence militaire dans les zones sensibles.

UNE La BBC a fait un résumé du mouvement : l’Espagne a annoncé qu’elle enverrait des navires de guerre pour rejoindre les forces navales de l’OTAN en Méditerranée et en mer Noire, et le Danemark a également annoncé qu’il enverrait des frégates en mer Baltique. Le président français Emmanuel Macron a proposé d’envoyer des troupes en Roumanie et la Grande-Bretagne étendra également ses plans d’entraînement militaire en Ukraine, avec plus de troupes et plus d’armes.