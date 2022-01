La France se réarme après l’incendie du Championnat d’Europe | sport

Le chat des joueuses de l’équipe de France sur les réseaux sociaux le 1er juillet a été rempli de blagues et de commentaires sarcastiques flattant la figure de Véronique Rabiot. « Mère du Courage », ils l’appelaient. « Superwoman », comme on les appelait, au milieu d’un délire collectif qui n’aurait pas dû faire rire Kylian Mbappé.

La célèbre mère d’Adrien Rabiot, le milieu de terrain, s’est entretenue avec Wilfried Mbappé, le père de l’attaquant, et dans les tribunes du stade de Bucarest, haut et fort, lui a montré que l’élimination du Championnat d’Europe en huitièmes de finale contre la Suisse était une conséquence. d’arrogance destructrice et d’égoïsme de la part de son fils, Kylian. Ils l’ont même enregistré sur plusieurs caméras de télévision et certains des joueurs impliqués l’ont dit à leurs agents.

Le dernier Championnat d’Europe s’est si mal terminé pour l’équipe au plus grand potentiel du monde que le choc face à la Belgique ce jeudi à Turin en deuxième demi-finale de la Ligue des Nations (20h45, La1) nécessite une épreuve à plusieurs dimensions. Premièrement, ce sera un test majeur pour l’entraîneur, Didier Deschamps, qui depuis mai était déterminé à faire entrer Benzema dans la machine parfaite qui a remporté la Coupe du monde 2018. Deuxièmement, ce sera le 50e engagement international pour Mbappe, qui n’a que 22 ans. ans et il est déjà devenu une figure dans laquelle toute la dynamique tactique et spirituelle de l’équipe a été puisée, malgré le fait qu’il ait terminé le Championnat d’Europe sans marquer un seul but et raté un penalty en finale contre la Suisse.

La nomination de Turin a coïncidé avec les retrouvailles de Mbappé avec ses coéquipiers en match officiel, suite au scandale de Bucarest et à son entretien en août avec Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, qui l’a appelé pour s’expliquer. La rencontre serait passée inaperçue si Le Graët ne l’avait pas rendue publique en déclarant également que les problèmes du joueur se résumaient à un manque d’affection. « Mbappé a besoin d’amour », a déclaré Le Graët, après avoir ajouté que « les réseaux sociaux » l’avaient maltraité. Puis des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Mbappé – sifflant à Bucarest et sur le terrain français qu’il a parcouru depuis, y compris à plusieurs reprises au Parc des Princes – envisageait de se retirer de l’équipe nationale.

« Je n’ai jamais voulu être un problème », a admis l’attaquant dans une interview publiée ce mardi par Équipe. « Mais à partir du moment où j’ai entendu dire qu’ils ont commencé à dire que j’étais le problème et que les gens me considéraient comme le problème…. Le plus important, c’est la France, et si l’équipe nationale est plus heureuse sans moi, pas plus… Le message que j’ai reçu, c’est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais trop en prendre, et que sans moi on aurait peut-être perdu. peut gagner. »

La scène de Véronique Rabiot, à laquelle Mbappé fait allusion, n’est qu’une des manifestations du problème de la coexistence – sur et en dehors du terrain – que Deschamps n’a pas su gérer lors des Championnats d’Europe. Le résultat est une sélection partagée entre les attaquants d’un côté et les milieux de terrain avec les défenseurs de l’autre. Un groupe de personnalités non coordonnées, incapables d’imposer systématiquement leur domination dans les matches, et finalement vulnérables dans ce qui a fait d’eux des champions du monde en Russie : la défense.

neuf défense

Deschamps a répondu il y a un mois en ajoutant plus de défenseurs à son alignement. Il a présenté 5-2-1-3 contre la Finlande lors du dernier match de qualification pour la Coupe du monde et après 2-0, il s’est félicité. « Ce que nous avons fait contre la Finlande est plus proche de ce dont l’équipe de France est capable », a-t-il déclaré. Pour la Ligue des Nations, il a convoqué neuf défenseurs : Digne, Dubois, Lucas Hernández, Theo Hernández, Pavard, Kimpembe, Koundé, Upamecano et Varane.

Sans Kanté, blessé, la nouvelle idée est de lâcher le 4-3-3 pour libérer Pogba, Rabiot et Griezmann d’une partie des fardeaux défensifs qu’ils ont dû porter aux Championnats d’Europe, à chaque fois que les attaquants perdaient le ballon. Mbappe en a perdu 62 en quatre matchs.

