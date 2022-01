Maria Lipka vend des chapeaux depuis 60 ans. « Je serai là tant que la santé le permettra »

Magasinez à ul. st. Filip en plus de vendre des chapeaux faits à la main, comme l’un des rares, il est également spécialisé dans leur rénovation. – La zone atteint 150 mètres carrés. Tellement d’espace qu’on pourrait même faire tourner toute la production ! – se souvient de Mme Maria

La retraite de Maria a duré deux mois. Assoiffé de contact avec les clients, il est retourné à ul. Floriańska à un endroit près de l’endroit où tout a commencé

Le chapeau Floriańska voyage souvent en France. Les touristes de la région achètent avec impatience des modèles d’été décorés de fleurs de Mère Maria

La petite boutique de Maria Lipka a fait son grand retour fin 2020, lorsque sa petite-fille, Mme Joanna, a demandé aux internautes du soutien pour sa grand-mère pendant une période difficile de la pandémie. Même si Cracovie était complètement déserte à cette époque, Mme Maria a gardé sa boutique ouverte – le font depuis 60 ans, et même la pandémie n’a pas réussi à l’arrêter. Grâce à l’implication de Mme Joanna et à l’intérêt des médias, le magasin de chapeaux a pris une nouvelle vie et le profileur a également écrit sur Mme Maria Grands-parents d’affaires.

Après plus d’un an, nous avons décidé de vérifier ce qui se passait chez Mme Maria en visitant sa boutique à Floriańska. Le restaurant est au numéro 24, à la porteet la vitrine sur le mur de l’immeuble sert de poteau indicateur.







Photo: Dagmara Pakuła / Onet

Tout a commencé à partir de la rue Floriańska. C’est ici que Mme Maria – qui était encore apprentie à l’époque – après avoir passé les examens de journalière et de maîtrise, a passé les huit premières années à exercer son métier. Après cette période, il rêvait d’ouvrir sa propre entreprise, mais il lui fallait de l’espace et l’obtenir était assez difficile. Mon oncle, propriétaire d’une usine de verre sur ul. St. Philippe. Fermant l’entreprise, il remit le grand bâtiment à Mère Maria. Et donc en 1969, une entreprise a été fondée, aujourd’hui elle s’appelle « Renata » – en l’honneur de la fille du propriétaire.







Photo: Dagmara Pakuła / Onet

Début de « sur Philippe »

– La zone atteint 150 mètres carrés. Tellement d’espace qu’on pourrait même faire tourner toute la production ! – a rappelé Mme Maria. Il a lui-même fabriqué un chapeau qui, comme il l’admet, se souvient encore aujourd’hui de ses mains usées. – Après avoir tiré un tel chapeau, vous devez tremper dans l’eau. Aujourd’hui je ne pourrai plus le supporter et en plus ma vue n’est plus la même – il admet.

L’une des quatre personnes travaillant au salon de Bu Maria à l’époque était sa sœur. Le propriétaire du magasin se souvenait de lui comme d’un « vrai, grand talent ».

– dit Mme Maria.

Placer sur ul. st. Filip en plus de vendre des chapeaux faits à la main, comme l’un des rares, il est également spécialisé dans leur rénovation. La mère de Maria a expliqué que non seulement les femmes à la recherche de nouveaux chapeaux venaient à elle, mais aussi celles qui voulaient améliorer les chapeaux qu’elles avaient à la maison, ou refaire des manteaux en peau de mouton ou en fourrure.

Au fil du temps, à un endroit sur ul. st. Filipa est rejointe par sa fille Maria, qui ouvre un salon de mode de mariage dans une vaste boutique de chapeaux.

– dit Mme Maria. Enfin, sa période de retraite a duré deux mois. Après cette période, il s’est rendu compte que rester assis à la maison n’était pas pour lui. Assoiffé de contact avec les clients, il est retourné à ul. Floriańska, à un endroit près de là où tout a commencé.







Photo: Dagmara Pakuła / Onet

Beau retour à Florianska ?

Les habitués trouvent facilement Mother Mary dans de nouveaux endroits. – Parfois, j’ai du mal à mettre en place une vitrine parce que les gens viendront et seront prêts à acheter de mes mains ce que je viens d’exposer – il se souvient. Lorsqu’on lui demande à quelles occasions les clients achètent des chapeaux, il explique qu’ils sont portés lors d’occasions importantes, de célébrations, mais aussi moins formelles, pour les messes dominicales ou les rassemblements sociaux.

Plus d’une fois, une femme demanda à Mrs. Maria de les choisir avec des manteaux ou des gants, et presque personne ne peut le faire aussi bien qu’elle. À ce jour, un simple coup d’œil au client lui suffit pour savoir quel chapeau lui va le mieux. Il vérifie lui-même si l’article mesuré est trop grand ou trop petit pour s’assurer que le client sera satisfait. C’est pourquoi (outre le temps où il a embauché son neveu pour un apprentissage), il est indépendant depuis des années.

– a expliqué Ibu Maria, mentionnant que les chapeaux qui étaient autrefois de haute qualité ont été transmis de génération en génération. Identique à la recommandation pour son service. – Cela fonctionne pour que l’un avertisse l’autre, montre les chapeaux et les clients viennent. L’année dernière, beaucoup ont également déclaré avoir lu un article sur la boutique, j’en étais très content. Ce sont des gens merveilleux, gentils et beaux – a déclaré le propriétaire du magasin.

L’élégance française tout droit venue de Pologne

Parmi les clients, il y a de nombreux invités étrangers et même s’ils ne parlent pas polonais, Maria assure qu’il n’y a pas de barrière linguistique entre eux, car ils « savent ce qu’ils veulent » ou se fient à ses conseils. Le chapeau Floriańska voyage souvent en France. Les touristes de la région achetaient avec empressement des modèles d’été ornés de fleurs de Mère Marie.







Photo: Dagmara Pakuła / Onet Mère Maria Lipka



« Ces ministres arrivent petit à petit, soyez prudents »

Dans le passé, la boutique de la rue Floriańska était visitée par des intellectuels de Cracovie. Maria a rappelé que parmi ses clients réguliers se trouvaient des professeurs, des acteurs du théâtre de Cracovie et des ministres. Ces derniers, bien qu’ils ne remplissent plus leur fonction, se souviennent encore de Maria et lui rendent visite « sur le chemin de Zakopane et retour ». – Ils rentrent petit à petit, attention, mais ils achètent toujours, parfois même deux ou trois chapeaux – il ajouta. Et il y a beaucoup de choix, parce que La boutique de Maria, malgré sa taille discrète, propose une gamme impressionnante de collections.







Photo: Dagmara Pakuła / Onet

Il y a un chapeau en laine et fourrure de lapin, dans différentes couleurs et styles, ainsi que des hommes bouchon et cylindre, femme béret et bonnet brodés.







Photo: Dagmara Pakuła / Onet

Chacun trouvera quelque chose pour lui-même et cela Fait main des matériaux polonais de la plus haute qualité.







Photo: Dagmara Pakuła / Onet

« Il suffit d’aimer ce que l’on fait »

Depuis le remue-ménage causé par la série d’articles et de publications sur la boutique de Maria, il y avait moins de clients, mais chacun a procuré une grande joie au propriétaire de la boutique. Avec une efficacité impressionnante monter les escaliersen retirant leurs chapeaux des étagères sous le plafond. Elle a dit en riant que cela la rendait plus mince et plus en forme.

– il a conclu.

Un lieu plein de passion et d’histoire n’existerait pas sans clients. La mère de Maria Lipka vous attend du lundi au vendredi de 10 à 18/19, le samedi de 10 à 15 et le dimanche de 11 à 15. Téléphone : 12 429 41 05