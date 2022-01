La France rappelle des ambassadeurs des États-Unis et d’Australie après un « échec » de sous-marin

L’Australie annuler un contrat d’achat important pour sous-marin à partir de La France e Paris convoquer l’ambassadeur de les états-unis d’Amérique et oui Canberra. Les deux diplomates retourneront dans la capitale pour des consultations après l’annonce d’un partenariat stratégique entre Washington, Londres et l’Australie qui a abouti à l’annulation du contrat signé. Le fait qui est défini comme « une gravité extraordinaire » par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. « A la demande du président de la République, j’ai décidé de convoquer immédiatement nos deux ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie pour qu’ils reviennent à Paris pour des consultations. Cette décision extraordinaire est justifiée par l’extraordinaire gravité des annonces faites en 15 septembre d’Australie et des États-Unis », a déclaré le ministre dans un communiqué.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie annoncent la naissance Aukouspartenariat trilatéral pour la sécurité, veulent partager La technologie Sur le terrain sécurité informatiqueintelligence artificielle, système sous-marin et des capacités d’attaque à distance. En vertu du pacte, il était prévu d’équiper l’Australie avec une flotte de sous-marins un propulsion nucléaire. Lors de l’annonce de la visioconférence avec Joe BidenBoris Johnson et Scott Morissonle président américain a évoqué la nécessité d’assurer le maintien d’une région indo-pacifique « libre et ouverte » et de s’attaquer à « l’environnement stratégique actuel de la région ».

Immédiatement après l’annonce, le chef de la diplomatie française s’est dit « indigné »: « Cela ne s’est pas fait entre les alliés », a-t-il dit, évoquant le rejet par l’Australie du contrat qu’elle lie avec la France. « C’était un coup de poignard dans le dos ». Au-delà de la position de l’Australie, Le Drian s’est également dit préoccupé par « le comportement de l’Amérique » et par cette décision « Unilatéral, brutal, imprévisible » qui est « très similaire à ce que Trump a fait ». Il a expliqué plus tard qu’il avait appris « soudainement, par la déclaration du président Biden, que le contrat entre l’Australie et la France serait résilié », et que les États-Unis feraient une offre nucléaire australienne au contenu inconnu. . « Nous verrons ce qui se passe », a-t-il conclu. « Notre position est très ferme, du total malentendu et demande d’explication e clarification sur les deux côtés. »

Aujourd’hui, un geste diplomatique a eu lieu, l’Australie déclarant qu’elle comprenait la « déception » de Paris après Pacte d’Aukus, tout en se réjouissant de continuer à coopérer avec Paris. « Je comprends tout à fait la déception. Il ne fait aucun doute que c’est une question très difficile à gérer », a déclaré le ministre australien des Affaires étrangères à Washington. Marise Payne. « Mais nous continuerons à l’aborder de manière constructive et étroite avec nos homologues français », a-t-il déclaré.Institut américain de l’entreprise.