Sans savoir ce qui se passe ici, Naiara Azevedo chante la chanson interdite sur BBB22

UNE BBB Naiara Azevedo chante la chanson interdite « 50% » chez BBB22, inconsciente de toute la controverse qui se déroule à l’extérieur.

— Continuer après l’annonce —

La nouvelle a été transmise parTour célèbre”, qui a posté un extrait de la séquence le mardi 19 janvier 2022 sur son Instagram.

— Continuer après l’annonce —

avis

Mais ça ne s’est pas arrêté là, et peu après le chant naïara, le chroniqueur Igor de Araújo a commenté la vidéo :

« J’espère que la suggestion de Naiara Azevedo répondra à la demande de Marília Mendonça de ne pas sortir cette chanson »

Il poursuit tout de même son avis et invite les followers à commenter :

« La mère de Marília dit qu’elle ne voit pas cela comme un hommage à Marília Mendonça, mais comme une stratégie de carrière de Naiara, en utilisant le nom de sa fille ».

À lire aussi : Un fan poussé hors de scène au spectacle de Zé Felipe et laissé une colonne vertébrale contusionnée et blessée : « soldat »

Le chroniqueur fera des suppositions qui poussent les followers à riposter : « ne soyez pas téméraire »

Le chroniqueur Igor Araújo invite les abonnés de la chronique à donner leur avis sur le sujet posté.

Cependant, Igor n’a pas connu la réaction des internautes qui ont répondu de manière inattendue par le chroniqueur.

Vous ne pouvez pas rater cette actualité : Juliette crache des petits pas « Um Ratito » et la toile s’extasie : « Viens danser mon peuple »

Alors, l’un d’eux a profité de l’invitation et l’a traité d’« opportuniste ».

Pendant ce temps, Jimme França, écrivain, musicien et ceinture noire de Jiu-Jitsu n’a pas fait semblant d’être interrogé et a répondu dans son post :

« Bro, c’est trop téméraire d’utiliser des suppositions comme certitude… Je suis ton fan. Vous le savez, mais je ne suis pas d’accord avec l’hypothèse selon laquelle il est utilisé comme un moyen « d’agressivité » (parce que cela finit par être une agression envers les personnes et les carrières) »

Les abonnés ont complété son opinion en disant que Maiara et Maraísa avaient posté tout le matériel avec Marília et que Huff avait augmenté l’émission, ainsi que le nombre d’abonnés insta et Youtube.

Et il complète sa pensée en disant :

« Je crois que la différence porte toujours sur des faits et des faits, pas d’hypothèses ! Prenez soin de votre essence toujours! Après tout, je vous soutiens toujours ! ATM mon frère !

Et un autre adepte a conclu avec force et clarté : « Si Marília l’a enregistré et donc il aurait dû être publié ».

Restez connectés et apprenez-en plus sur cette news : Deolane réunit Viih Tube, Flay, Mirella et d’autres célébrités en Pyjama Party : une explosion !