La France prépare son élection présidentielle ; Emmanuel Macron restera avec le groupe, selon un sondage | Internationale | Nouvelles

En un mois, le président français, Emmanuel Macron, Il sera re-mesuré dans les urnes pour défendre son projet politique, alors que des candidats de diverses tendances veulent le remplacer à l’Elysée.

Pourtant, les sondages montrent que tout va se jouer entre la tendance du centre (auquel cas elle y tombe), la droite et l’extrême droite.

Le plus susceptible de causer des problèmes est conservateur Valérie PécressePourtant, tous les sondages montrent qu’au premier tour (10 avril) Macron sera le premier et qu’au second tour (24 avril) il battra n’importe qui. Lui succèdent les candidats d’extrême droite : Marine Le Pen – que Macron a perdu au second tour en 2017 – et Ric Zemmour.

Macron deviendra ainsi le premier président à être réélu depuis Jacques Chirac, en 2002.

À Régis Dandoy, professeur de sciences politiques et d’études européennes à l’Université San Francisco de Quito, Cette élection est légèrement différente des élections précédentes. La première est que la présidente par intérim (Françoise Hollande) n’est pas candidate, maintenant il l’est. L’autre était un changement dans le système de partis, puisque Macron est arrivé avec un nouveau (Mouvement républicain, centriste) et a changé les poids, affaiblissant considérablement le Parti socialiste (ligne social-démocrate) et battant la droite et l’extrême droite divisées.

Dandoy a rappelé que Macron était un libéral européen issu du centre-gauche, car il était le ministre de l’Economie de Hollande et qu’à l’époque il était considéré comme quelqu’un de droite dans la gauche. Pour cette raison, lorsqu’il a lancé son projet centriste, il a remporté la plupart des votes des politiciens et des socialistes.

Réfléchissant à la raison pour laquelle une personne qui pourrait concourir à l’écharpe présidentielle n’a pas émergé, Dandoy commente qu’il a réussi à empêcher l’émergence de candidats qui pourraient s’opposer à son projet, en concentrant le débat non pas sur le pouvoir de la démocratie mais sur les candidats extrémistes, ce qui en fait très difficile pour d’autres acteurs de gauche ou de droite de se démarquer dans le paysage politique. Heureusement aussi que les deux principaux partis, les socialistes et les républicains (centre droit), sont profondément divisés.

« Il y a des difficultés, comme pour tout président, mais il a une bonne présidence et les partis d’opposition ne trouvent pas de recette magique pour la victoire, autre que d’être entre les opposants de Macron et son parti et de collaborer avec eux pour pouvoir partager des expériences. peu peut. Ensuite, la stratégie de Macron dans la lutte contre les extrémistes peut s’expliquer pour polariser le débat et exploiter les faiblesses structurelles de ses principaux concurrents de gauche et de droite », a déclaré Dandoy.

Actuellement, la France, malgré la pandémie, a maintenu son économie stable et est la deuxième puissance de la région dans l’Union européenne (UE) après l’Allemagne. Cependant, sur le plan militaire, c’est la première puissance du bloc et la seule des 27 à posséder sa propre bombe atomique et à disposer d’un droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU.

De plus, la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE signifie que l’axe dominant du bloc n’est plus que de deux (Paris et Berlin), augmentant encore le niveau d’intérêt de la France pour le bloc et pour ses politiques intérieures et extérieures, la laissant dans une meilleure position qu’elle ne l’était il y a cinq ans. depuis.

Ceci, couplé à l’intention de Macron d’accroître l’image et l’influence de la France en Europe et dans le monde, contrairement à ses deux prédécesseurs, lui a valu beaucoup d’attention et de soutien.

Michel Levi, coordinateur du Centre d’études internationales andines et du module d’études européennes Jean Monnet – considéré comme l’un des « pères de l’Europe » –, dit qu’il ne faut pas oublier que la France est l’une des premières puissances mondiales.

Levi a fait remarquer que les élections en France sont quelque chose d’une grande importance dans la politique internationale et sont liées à tout, même au conflit entre l’Ukraine et la Russie, car Macron est le président qui maintient un contact direct avec le président russe, Vladimir Poutine, pour faire face à la recherche pour les options tout en soutenant certaines sanctions.

« La France au niveau industriel, la production de biens et de services, tout, est une puissance mondiale. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c’est une puissance en déclin, mais non, c’est encore plus puissant que la Russie dans le monde. De ce côté-là, il ne fait aucun doute que c’est un pays qui a une capacité très forte d’influencer de nombreux pays dans le monde. Même aux États-Unis, ils peuvent faire beaucoup de blagues sur la France, mais c’est un pays qu’ils respectent beaucoup », a déclaré Levi, qui classe Macron comme un libéral modéré, ce qui lui permet d’avoir une vision pragmatique des questions économiques et de ses relations. à la gestion sociale, ce qui lui permet d’être important dans un pays très protectionniste envers le secteur social.

Levi a ajouté qu’en ce qui concerne les relations franco-latino-américaines, dans la période qui s’est terminée, Macron n’est venu qu’une seule fois pour le sommet du G20, contrairement à d’autres dirigeants français – Françoise Mitterrand (1981-1995) a été celle qui a le plus promu la relation. Cependant, plusieurs présidents de région lui ont rendu visite à Paris pour conclure des affaires et générer des synergies. L’avoir comme allié est toujours un plus.

« Tout le monde l’a vu. La France, après les États-Unis, est le pays qui a des ambassades dans le monde… L’actuel secrétaire d’État (comme la chancelière) des États-Unis, Antony Blinken, est formé en France », a déclaré Levi, qui estime aussi que pour la Aux États-Unis, cela peut parfois être vertigineux car les Français ne seront jamais d’accord avec leurs idées comme ils le souhaitent, mais les Français influenceront toujours la promotion des rapports de force, motivés par la pensée cartésienne.

Bref, celui qui occupe l’Elysée continue d’être un acteur incontournable des relations internationales. (JE)