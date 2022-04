Ukraine : Le Portugal enverra « bientôt » plus de 99 tonnes de matériel médical et militaire | Guerre en Ukraine

Le Portugal enverra « bientôt » plus de 99 tonnes de matériel médical et militaire à l’Ukraine, a déclaré aujourd’hui la ministre de la Défense Helena Carreiras dans une note. et répétez Twitter social.

Dans la publication dans laquelle le ministre apparaît avec l’ambassadrice ukrainienne au Portugal, Inna Ohnivets, sur une photo, on peut lire que « le soutien du Portugal à la résistance de l’Ukraine à l’agression russe est réaffirmé ».

« Dans ce cadre, 99 tonnes d’autres matériels militaires et médicaux seront livrées immédiatement », a-t-il souligné.

Mercredi dernier, le ministre des Affaires étrangères João Gomes Cravinho a déclaré, à son arrivée à la réunion de l’OTAN à Bruxelles, que le Portugal avait envoyé entre 60 et 70 tonnes de matériel de guerre à l’Ukraine et en enverrait davantage « dans un proche avenir ». .

A la question de savoir si le Portugal était prêt à fournir plus d’équipements militaires à l’Ukraine, après que le secrétaire général de l’OTAN a averti, à son arrivée pour la réunion, que le pays « avait un besoin urgent » d’un soutien militaire supplémentaire et a déclaré qu’il espérait que les alliés parviendraient à un accord pour Pour ce faire, Gomes Cravinho a souligné que davantage de matériel de guerre serait envoyé, « à la fois défensif et offensif », à savoir « du matériel de protection ainsi que du matériel offensif », à savoir des armes et des munitions.

« Le Portugal a soutenu l’Ukraine. Elle a livré plus de 60, 70 tonnes de matériel de guerre à l’Ukraine et en enverra davantage dans un avenir proche », a-t-il dit, confirmant que le matériel à livrer sera bientôt du même type, car « ce sont des matériaux que le Portugal devrait être en mesure de mettre en main. L’Ukraine ».

Pour « être clair », le nouveau chef de la diplomatie portugaise a demandé à sa collègue, la ministre de la Défense nationale, et à sa successeure au pouvoir, Helena Carreiras.

Concernant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance atlantique, qui se déroule d’aujourd’hui à jeudi dans la capitale belge, João Gomes Cravinho a indiqué que les alliés discuteraient du soutien qu’ils pourraient continuer à apporter à l’Ukraine, un problème auquel ils seraient confrontés. l’occasion de discuter avec le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba.

«Nous aurons le ministre ukrainien des Affaires étrangères, le ministre Kuleba, qui nous informera de la situation actuelle en Ukraine et de la perspective que le gouvernement ukrainien a sur la situation et du soutien qui est venu. accepter », a-t-il dit.

Concernant la politique de sanctions contre la Russie, et au lendemain de la présentation par la Commission européenne d’une proposition de cinquième paquet de mesures restrictives de l’Union européenne visant Moscou, le ministre a déclaré que « malheureusement, la tendance est aux sanctions ».

« Je dis malheureusement parce que c’est le résultat direct de la position de la Russie. La Russie continue d’attaquer, continue de commettre des atrocités, malheureusement, et donc les sanctions sont susceptibles d’être augmentées et non assouplies », a-t-il déclaré.

A l’entrée de la réunion, le secrétaire général de l’OTAN a reconnu aujourd’hui que l’Ukraine avait cruellement besoin de davantage de soutien militaire et a souhaité que les Alliés, réunis à Bruxelles au niveau des chefs de la diplomatie, acceptent de fournir « divers types d’équipements ». « . .

« L’Ukraine a un besoin urgent de soutien militaire et c’est pourquoi il est très important que les Alliés acceptent de continuer à soutenir l’Ukraine avec divers types d’équipements, à la fois des équipements plus lourds et des systèmes d’armes légères », a déclaré Jens Stoltenberg.

Le dirigeant a souligné l’importance du soutien militaire que l’OTAN a fourni à l’armée ukrainienne pour se défendre contre l’invasion russe, soulignant qu’« il est clair que ce soutien a un effet au quotidien ».

« Nous pouvons voir des images de tous les chars russes détruits. C’est quelque chose qui a été fait avec des armes antichars et des armes antiblindés fournies par des alliés de l’OTAN », a-t-il déclaré.

La Russie a lancé le 24 février une offensive militaire en Ukraine qui a tué au moins 1.842 civils, dont 148 enfants, et blessé 2.493, dont 233 mineurs, selon les derniers chiffres de l’ONU, qui alertent sur un possible véritable bilan civil. bien plus haut.

La guerre a causé un nombre indéterminé de pertes militaires et de fuites de plus de 11 millions de personnes, dont 4,5 millions vers les pays voisins.

Il s’agit de la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) et les Nations Unies estiment qu’environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.