La France est un à deux niveaux plus bas. Je suis très heureux d’être ici, a déclaré Roman après son retour – ČT sport – Télévision tchèque

« Je pense que c’est le mieux – de se lancer dedans. Je suis content d’avoir autant joué. J’espère que ça va continuer comme ça et, surtout, qu’on va gagner », a déclaré Roman, qui ne savait pas combien pour Le but serait versé dans les caisses du club. « Je ne m’attendais à rien. J’ai déjà vérifié. Je dois vérifier avec le caissier. »

Il a salué la coopération dans sa formation. « Les deux garçons sont très rapides, j’ai dû m’y habituer un peu. Parce qu’en France ce n’est pas comme ça. Je suis très content de jouer avec eux et on verra comment ça se passe », a déclaré Roman, qui était heureux d’avoir sa chance dans une attaque d’élite.

En l’absence de Daniel Přibyl, il a rejoint la première frappe du centre aux côtés du Slovaque Róbert Lantoš et du Suédois Tim Söderlund, qui lui ont donné la rondelle devant un but ouvert à la 13e minute pour ouvrir le score du match. « Les garçons ont très bien joué pour moi. L’équipe a joué presque dans un filet vide, j’ai failli le manquer. Heureusement, c’était les poteaux de but, donc je suis très content », sourit Roman.

Bien qu’il soit arrivé à Mladá Boleslav pour le match de vendredi contre Hradec Králové (3:2 en prolongation), il n’a même pas eu le temps de se lancer dans le duel de dimanche à Pilsen (2:3 en prolongation). « Parce qu’en France, ils apprécient les week-ends de congé et de ne pas travailler, il a fallu un peu plus de temps pour traiter les documents. Je suis content d’être à bord », s’est-il vanté.

Il était ravi que le directeur sportif de Mladá Boleslav, Martin Ševc, l’ait approché et il a pu retourner dans la ligue supplémentaire, à laquelle il a dit au revoir la saison dernière après avoir travaillé à Pardubice. « Svícko m’a contacté. J’y ai réfléchi pendant un moment, car rien de plus ne me dérangeait. équipe de qualité », a déclaré Roman.

« Je pense que les joueurs étaient inquiets, et au début ce n’était pas la même chose. Les derniers matchs, cependant, étaient bien meilleurs. J’étais content de l’offre, je l’ai acceptée et je suis très heureux d’être ici », Roma a dit.

Il a fait partie du changement après une saison infructueuse et le limogeage de l’entraîneur Ladislav Čihák, qui a été remplacé par Jiří Kalous. « Je suis venu, les choses ont un peu changé. Des joueurs sont arrivés, un nouvel entraîneur. Les joueurs ont bien joué lors des derniers matchs, on récolte régulièrement des points. L’ambiance est bonne et ça peut être encore mieux si on continue comme ça », a déclaré Roman, qui a dû s’adapter au rythme supplémentaire de la ligue pour s’y habituer après avoir travaillé en France.

« C’est une grande différence. Bien sûr, il y a aussi des équipes et des joueurs de qualité. Mais si je le prends globalement, c’est au moins un niveau ou deux en dessous. Je n’ai terminé que deux séances d’entraînement avec les joueurs jusqu’à présent, donc ça pourrait prendre un certain temps au début », a-t-il dit.

A Rouen, il n’était que partiellement satisfait de sa famille. « C’est une ville d’environ 200 000 habitants, peut-être un peu plus. C’est à une heure de Paris, donc ma famille et moi sommes beaucoup sur la tour Eiffel. C’est bien. idéal et voyager aussi. La France est un grand pays et voyager demande beaucoup d’énergie », a ajouté Roman.