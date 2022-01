La France bat l’Espagne et remporte la Ligue des Nations de football | Sports | DW

L’équipe de France est revenue dimanche (10/10/2021) en équipe d’Espagne et s’est imposée 1-2 au stade San Siro de Milan pour être sacrée championne de la deuxième édition de l’UEFA Nations League, avec des buts de la star Karim Benzema ( 66′) Kylian Mbappé (80′), qui a servi à dépasser le premier but de Mikel Oyarzábal (64′).

Les champions du monde actuels remplacent le Portugal, qui a remporté la première édition de la Ligue des Nations à domicile en 2019. La troisième place revient à l’Italie, pays hôte, qui quelques heures plus tôt avait battu la Belgique 2-1 à Turin.

Au San Siro, le jeu a dormi pendant plus d’une heure jusqu’à ce qu’un mouvement donne vie au jeu. Theo Hernandez frappe la barre (64e) puis Sergio Busquets centre pour Oyarzabal qui bat Dayot Upamecano et transforme un centre.

Deux minutes plus tard, la France réplique. Paul Pogba a servi longtemps pour Karim Benzema, qui a tiré dans la lucarne du haut de la surface. A la 80e minute, Kylian Mbappé, suite à une passe de Theo Hernández, et en position très proche du hors-jeu, dribble Unai Simón et signe du pied gauche le but du 1-2 qui offre le trophée à la France. VAR contrôle le jeu, mais ne détecte pas les positions illégales.

lgc (afp/efe)