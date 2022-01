Les États-Unis admettent que la réconciliation avec la France « prend du temps » – International

De hauts diplomates français et américains ont déclaré jeudi que la reprise des relations bilatérales prendrait du temps, Paris exigeant des mesures pour apaiser sa frustration face à l’annulation de son achat de sous-marins français.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a rencontré en parallèle de l’Assemblée générale de l’ONU le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken pour évoquer la pire crise des relations entre alliés depuis la guerre en Irak.

Le chef de la diplomatie française a déclaré à Blinken qu’une conversation téléphonique du jour au lendemain entre le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron avait été le début d’un processus de rétablissement de la confiance. « Cependant, il a noté que la résolution de la crise entre les deux pays prendrait du temps et nécessiterait des actions », a déclaré le ministère français des Affaires étrangères.

La France était furieuse lorsque l’Australie a annulé la semaine dernière un contrat de plusieurs millions de dollars pour acquérir des sous-marins conventionnels français et a décidé qu’elle avait besoin d’une version américaine du nucléaire, au milieu des tensions croissantes avec la Chine.

– Lien solide –

Blinken s’est engagé à travailler pour regagner la confiance de la France, le plus ancien allié des États-Unis, et a cité des intérêts communs, notamment la campagne de la France contre le groupe extrémiste État islamique. « Je crois que nos intérêts communs sont si forts, les valeurs que nous partageons sont si incassables, que nous allons avancer et faire du bon travail, mais cela prendra du temps. Ce sera un travail difficile », a-t-il déclaré.

Le secrétaire d’État a déclaré qu’il poursuivrait les discussions avec Le Drian, même si Biden avait accepté de rencontrer Macron le mois prochain. Jean-Yves Le Drian a cependant gardé ses distances avec ses homologues australiens et britanniques.