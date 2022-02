Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darminin, a expliqué que son gouvernement avait démantelé 37 attentats islamistes et six projets d’attentats d’extrême droite depuis qu’Emmanuel Macron est devenu président en 2017, a-t-il déclaré aujourd’hui dans une interview au Journal du Dimanche (JDD).

« Il y a trois avancées majeures qu’il faut mettre au crédit d’Emmanuel Macron. Premièrement, le renforcement sans précédent de la menace terroriste : 37 attentats islamistes et 6 projets d’attentats d’extrême droite ont été démantelés », a déclaré Darmanin, défendant la politique de sécurité de l’exécutif.

Le ministre a également salué le doublement des moyens du service secret intérieur et la création de 10 000 postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie.

L’interview au JDD se situe dans le contexte de l’élection présidentielle d’avril, où l’extrême droite et l’extrême droite ont tenté de dominer le débat public avec des débats sur la sécurité aux côtés des questions identitaires.

Pour Darmanin, dans cette élection où, selon les sondages, la candidate d’extrême droite, Valérie Pécresse, et la candidate d’extrême droite, Marine Le Pen, se sont battues pour atteindre le second tour face à Macron, « Le Pen est la personne la plus dangereuse pour le pays. »

« Si Marine Le Pen assume ses responsabilités, ce sera un conflit national puis une guerre civile », a déclaré le ministre, connu pour son emportement, qui a critiqué la droite conservatrice pour redresser les affaires d’extrême droite pour éviter de fuir les voix. Pen et ric Zemmour, autres candidats extrémistes.