« Je l’ai eu toute ma vie et je ne pense pas que quelqu’un trouverait ça bizarre »

Le rugby espagnol est entre les mains de Mar lvarez. Et cette femme est la préparatrice physique de l’équipe masculine espagnole de rugby, chargée de placer et de maintenir les Los Leones en forme.

Mar fuit « les femmes dans le monde des hommes ». Et c’est Mar lvarez qui a réussi il y a des années au rugby et un autre. Antenna 3 Deportes l’a accompagné lors d’une de ses séances d’entraînement et a pu voir comment le physique de Los Leones le dépensait.

« C’est quelque chose que nous faisons depuis longtemps et nous ne pensons pas vraiment que ce soit important », a déclaré Mar à Antenna 3 Deportes.

Et les joueuses y voyaient une autre et estimaient que c’était normal qu’une femme les entraîne.

« Mar est avec nous depuis de nombreuses années et nous le respectons à 100% », avoue Jordi Jorba, joueur de l’équipe espagnole de rugby.

« Au début, je trouvais les femmes presque plus surprises que les hommes »

Les joueurs expliquent que Mar ne devrait pas faire la une des journaux et qu’aujourd’hui, les femmes peuvent travailler dans n’importe quel domaine.

« C’est un peu dépassé et les femmes sont désormais partout », explique Tomás Munilla, joueur de l’équipe espagnole de rugby.

« Je pense que maintenant en Espagne il y en a beaucoup et au début j’ai trouvé plus de femmes surprises que d’hommes. Mais j’ai joué au rugby toute ma vie », admet Mar.

« Parce que j’ai toujours aimé ça, je pense que personne ne trouverait ça étrange. C’est le rêve de tous les préparateurs physiques car on travaille la force, l’endurance, la vitesse, la puissance… » avoue Mar.

L’objectif de Mar, comme celui de l’équipe d’Espagne, est d’être en France en 2023. Cela signifierait que Los Leones se qualifieraient pour la Coupe du monde de rugby.