La femelle orang-outan uninka quitte le zoo stí et trouve un foyer en France

Déjà en mars, la femelle Cantik, la progéniture d’unák et d’uninka, a quitté le zoo, le zoo allemand de Rostock est devenu sa maison. Licence | Tous les droits sont réservés. Une distribution ultérieure n’est possible qu’avec le consentement de l’auteur Photos | Zoo Matěj Kynšt / stí nad Labem

Une femelle orang-outan de Bornéo quitte le zoo de Stí nad Labem lundi. Hier, il est arrivé dans sa nouvelle maison, le zoo français de Beauval, a déclaré Vít Lukáš, porte-parole du zoo stí. La raison de ce déménagement était les conditions insatisfaisantes au zoo de Bohême du Nord, ce que l’Association européenne des jardins zoologiques et des aquariums (EAZA) a également souligné.

la femelle uninka est arrivée au zoo avec le mâle unák en 1989. Il est impossible de déterminer leur âge exact, car on a découvert que leurs documents n’avaient été falsifiés qu’après avoir été transportés du Cambodge. C’est donc un commerce illégal de contrebandiers. uňák, qui a joué dans le film Dva lidi v zoo de Marie Poledňáková, a été euthanasié il y a cinq ans. L’animal avait un cancer avancé. Son contenu peut être vu au musée stí.

Le transport de Nyuninka a en fait été précédé d’une préparation minutieuse. Les éleveurs sont régulièrement formés avec l’uninka pour entrer volontairement dans la boîte de transport donc il n’y a pas besoin d’avoir recours à l’anesthésie. « La dernière semaine avant son départ, son futur gardien était également avec nous, qui a appris à communiquer avec l’uninka et à établir des relations. Il a aussi progressivement gagné sa confiance, ce qui est très important pour que le grand singe s’adapte à un nouvel environnement », dit la zoologiste en chef Petra Padalíková.

Lundi matin, Nyuninka est montée dans la caisse de transport sans aucun problème, et elle était prête à partir en quelques minutes. Sur le chemin, il est accompagné de son éleveuse Lucie Brožová et de l’assistante vétérinaire Jitka Nesvorová. Tous deux resteront quelques jours à Beauval pour aider la femelle à s’adapter à son nouvel élevage et à son nouvel environnement.

Le voyage à Beauval a pris toute la journée, uninka et le groupe ont réussi à le faire sans aucun problème. « Nuninka communique bien sur la route et reçoit de la nourriture. Immédiatement à son arrivée, elle est relâchée à un carrefour en arrière-plan, où elle sera présentée progressivement à d’autres orangs-outans à travers des barreaux et, en fonction de son développement, ensuite relâchée dans l’enceinte d’exposition, » a ajouté Nesvorova. « Dès qu’elle est relâchée dans un nouvel environnement, uninka est d’humeur très positive, elle accepte la nourriture et explore son environnement avec curiosité et confiance », explique Brožová.

Selon la directrice du zoo, Ilona Pšenková, uninka peut encore avoir une progéniture. « Un jeune mâle de Hongrie a été amené à Beauval l’année dernière, qui est également très précieux génétiquement », a déclaré le directeur.

En mars, la femelle Cantik, la progéniture d’unák et d’uninka, a quitté le zoo, le zoo allemand de Rostock étant sa maison. La raison de son déménagement était également des conditions insatisfaisantes, à cause de cela et d’autres lacunes, l’EAZA a suspendu l’adhésion à part entière du zoo de stí nad Labem. Seul le mâle de cinquante-trois ans Ferda, un hybride des orangs-outans de Bornéo et de Sumatra, reste au zoo de Stí. Son transport serait très risqué en raison de son âge avancé.

L’orang-outan de Bornéo étant l’une des espèces traditionnelles et très appréciée des visiteurs, le zoo met tout en œuvre pour faire son retour tôt. Actuellement, les salariés travaillent sur une étude de projet pour le nouveau pavillon Asian House, qui devrait être créé en reconstruisant le pavillon des éléphants et en adaptant l’enceinte adjacente.

Jusqu’à fin août, la maison des éléphants était occupée par des éléphants de Delhi qui ont été transportés avec succès en France. Cependant, le zoo de Stí n’a pas non plus renoncé à l’élevage d’éléphants. Il s’est appuyé sur lui dans les plans d’aménagement d’un nouveau zoo, appelé le général. Mais il est nécessaire d’étendre la zone à la vaste prairie de Mariánské vrch, où il est prévu de construire un pavillon pour un troupeau d’éléphants mâles.