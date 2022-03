La Fédération mondiale de biathlon suspend la Russie et la Biélorussie

L’IBU veut suspendre la Russie et la Biélorussie de toutes les compétitions de biathlon en raison de l’invasion de l’Ukraine. (Image : dpa)

(Photo : Hendrik Schmidt/dpa)

Berlin – L’association mondiale de biathlon IBU veut suspendre immédiatement la Russie et la Biélorussie en raison de l’invasion russe de l’Ukraine.

La suspension a été prononcée parce que les deux fédérations nationales « en tant que représentants de leurs pays n’ont pas rempli leurs obligations humanitaires conformément au sens de la loi IBU », a annoncé l’IBU.

La suspension durera jusqu’au prochain Congrès ordinaire en septembre et dépendra de l’évolution de la situation et du comportement de l’association suspendue. Les personnes concernées peuvent répondre dans les sept jours. Passé ce délai, une décision finale sur la suspension doit être prise, mais cela est considéré comme une formalité. La Russie et la Biélorussie ont été précédemment exclues de la Coupe du monde.

IBU a également annoncé qu’ils travaillaient avec l’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque, la France, l’Italie, la Norvège, la Suède et la Suisse pour soutenir l’équipe ukrainienne. Ainsi, des camps d’entraînement pour les athlètes ukrainiens et les équipes de toutes catégories sont financés et organisés dès qu’ils peuvent à nouveau voyager à l’étranger. De plus, le matériel doit être fourni. De plus, IBU fournira jusqu’à 250 000 euros pour le projet.

