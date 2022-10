La dixième année du festival Signal commence, 15 installations sur deux parcours et des programmes d’accompagnement sont préparés

Cette année, les visiteurs verront également une installation CLOUD composée de mille ampoules recyclées, apparue la première année du festival en 2013. Photo : signalfestival.com

La dixième année du Signal Festival débute le jeudi 13 octobre et durera jusqu’au dimanche, toujours de 19h à minuit. Il présentera un total de 15 installations sur deux parcours du festival – Centrum et Vinohrady/Vršovice. Cela sera complété par des programmes d’accompagnement hebdomadaires aux chapelles Kunsthalle Prague, CAMP ou Gallery U Betlémské. Dès aujourd’hui à 19h, un mapping vidéo illuminera la Basilique Saint-Pierre de Vinohrady. Ludmila. Le festival se déroule du 13 au 16 octobre.

La projection du collectif visuel français AV Extended à la basilique de Vinohrady sera complétée par la musique du producteur de musique tchèque Aid Kid. Un tel travail célèbre la présidence tchèque au Conseil de l’Union européenne. « La dixième année reflète toutes nos valeurs fondamentales, telles que l’appartenance, la collaboration et la diversité. Cela se reflète dans la composition dramaturgique globale du programme. Signal Festival 2022 est notre meilleur programme à ce jour », a déclaré le directeur du festival, Martin Pošta.

L’un des designers tchèques les plus célèbres, Maxim Velčovsk, a créé une installation à Mariánské náměstí en réponse aux événements de la guerre en Ukraine. L’œuvre, intitulée La possibilité physique de la mort dans l’esprit d’une personne vivante, consiste à brûler des voitures importées directement de zones déchirées par la guerre. Ils sont complétés par des histoires spéciales de citoyens ukrainiens qui ont perdu non seulement leur voiture, mais souvent tous leurs biens ou leurs proches.

L’artiste des nouveaux médias Refik Anadol a préparé une œuvre unique créée à partir de données urbaines fournies par le Capital Planning and Development Institute. Ville de Prague. Une installation unique spécifique au site a été créée pour Signal Festival. L’œuvre sera exposée au Centre d’architecture et d’urbanisme (CAMP) jusqu’au 6 novembre 2022.

En collaboration avec l’ensemble multimédia et multigenre du Théâtre national Laterna magika, le Signal Festival présentera une production mêlant vidéo mapping et danse. La chorégraphe et interprète Miřenka echová a dirigé la performance de LUNAtic, inspirée de l’œuvre de la poétesse surréaliste française Joyce Mansourová et de la poétesse surréaliste tchèque Jana Krejcarová. La production aura lieu sur le site du parc Kateřinská, qui fait partie de l’hôpital général de la faculté.

Le travail de l’un des artistes tchèques les plus célèbres de la scène NFT, Ondřej Zunka, sera présenté à la Kunsthalle de Prague. La projection interactive PHOTOSYSTEM II permettra aux visiteurs de découvrir les secrets de la photosynthèse. Le programme comprendra également une exposition de jeunes artistes numériques tchèques. Le projet INVISIBLE FORCES se déroulera dans l’espace expérimental de la Kunsthalle Prague appelé Aw! Les laboratoires sont visibles jusqu’au 21 novembre.

Cette année, les visiteurs se rendront également à Vršovice pour la première fois. Ils pourront par exemple se réjouir de la légendaire installation CLOUD, composée de mille ampoules recyclées, apparue la première année du festival en 2013.

La plupart de ces programmes sont gratuits. Mais cette année, Signal Festival se prépare pour la plus grande zone de galeries de son histoire. Il s’agit notamment de projections grand format de Refik Anadol (CAMP), d’œuvres hyperréalistes d’Ondřej Zunka (Kunsthalle Prague), d’une pièce de théâtre laser dynamique de l’artiste japonais Shohei Fujimoto (église de Salvátor), de performances théâtrales de Laterna magyka (Kateřinská zahrada), d’installations de le collectif Young Prague Tabula Rasa (Take Off) et l’installation d’éclairage mobile du studio français Collectif Scale (Set Herold). Pour l’installation mentionnée ci-dessus, vous devrez acheter un billet Signal Plus, avec lequel vous pourrez visiter l’œuvre encore et encore. Il en coûte 340 couronnes sur place. Les visiteurs peuvent acheter des billets pour toute la famille, qui comprend 2 adultes et jusqu’à 3 enfants, sur place pour 950 couronnes.

Pour la première fois, vous pouvez également acheter un billet VIP Signal, avec lequel les fans du festival peuvent se rendre dans la zone de la galerie une heure avant le début officiel de l’événement (18h00-19h00) et éviter toutes les files d’attente. Le signal VIP peut être acheté pour 1 990 couronnes.

Plus d’informations sur le festival peuvent être trouvées à www.signalfestival.com.