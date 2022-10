L’entraîneur Slovácka Svědík ne voit pas d’avantage car Nice jouera à domicile à huis clos

Nice – L’entraîneur de football Slovácko Martin Svědík regrette que ses joueurs disputent le match de groupe du 4e tour de la Ligue européenne de conférence jeudi à Nice en raison de la sanction disciplinaire infligée aux hôtes « Eagles ». Il considérait l’absence du public comme négative et pathétique. Mais selon lui ce ne sera pas un avantage pour son équipe. Il espère que le vainqueur de la Coupe de République tchèque s’appuiera sur ses performances en Ligue de conférence et non sur la compétition nationale face à Nice.

La commission de discipline de l’UEFA a sanctionné Nice pour le comportement des supporters lors du match à domicile contre Cologne. « C’est très gênant pour le football. Que nous jouions à Fenerbahce (Istanbul), à l’AIK (Stockholm) ou à Cologne, l’ambiance est géniale. Le football se joue principalement pour les spectateurs. C’est triste qu’ils ne soient pas là », a-t-il déclaré. comme témoin lors d’une conférence de presse.

« Je ne veux même pas l’entendre. Pour moi, c’est négatif et triste, car c’est comme nier la magie du football. Je n’y vois aucun avantage pour mon équipe », a déclaré l’ancien entraîneur d’Ostrava ou de Mlada Boleslav.

Son épouse Tereza s’est également rendue à Nice. « Il est ici en tant que spectateur. Je suis content qu’ils (les partenaires) soient là et qu’ils veuillent nous encourager. Ils viennent en tant que fans, je ne vois rien de mal à cela. Au moins, nous aurons quelqu’un ici pour nous tenir compagnie. pas de spectateurs », a déclaré le joueur de 48 ans originaire de Pardubice.

Slovácko n’a remporté qu’un seul point lors de ses trois premiers duels de groupes de la Ligue de conférence, qui incluaient également le Partizan Belgrade. Il n’a pas non plus bien joué dans la ligue tchèque. Pendant ce temps, il a terminé quatrième au cours des deux dernières saisons, actuellement onzième.

« Nous savons tous que nous n’avons pas bien joué dans les matchs de championnat. En European Conference League, la performance était un peu différente de la scène de la ligue, où notre calendrier était en difficulté et dans les matchs, nous n’avons pas joué ce que nous voulions. Je veux séparer la ligue et la coupe. A Nice, il faut enchaîner sur ce qu’on a fait en coupe. Cela peut nous aider à gagner en confiance pour le match de championnat », a déclaré Svědík.

L’équipe d’Uherské Hradiště manquera la chance de se qualifier pour les éliminatoires du printemps si elle perd en France et que le Partizan Belgrade bat Cologne. « Nous ne pouvons pas penser comme ça. Je me concentre sur le match de demain, donc nous pouvons y faire face avec les résultats et les performances. C’est comme ça que je conclus », a déclaré Svědík.

Slovácko était agacé par la prestation déséquilibrée du gardien. Nice s’est incliné 0-1 à domicile la semaine dernière après une grosse erreur de Filip Nguyen. « Avec les gardiens, les erreurs sont très visibles. Généralement des erreurs fatales qui coûtent un résultat ou une bonne position dans le match. On a marqué un but contre Nice et puis le résultat s’est retourné de manière difficile, même la confiance des gardiens. l’équipe dans les 10 prochaines minutes n’était pas comme ce qui devrait être. Cela peut arriver à n’importe qui. Le football est un sport d’équipe. .

Il n’a pas révélé qui jouera contre Nice. « Ne soyez pas surpris », ont commenté les anciens attaquants d’Ostrava Olomouc, Příbram et Lázně Bohdaneč.