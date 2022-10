La crise énergétique pourrait mettre un terme au déménagement insensé du Parlement européen. L’Allemagne veut sauver

Les législateurs allemands de tous bords politiques ont appelé le Parlement européen à adopter des mesures d’austérité concrètes face à la crise énergétique. Selon le magazine allemand Spiegel ils ont suggéré que les sièges du Parlement à Strasbourg, en France, soient libérés pendant l’hiver. Les législateurs ne devraient se réunir qu’à Bruxelles.

« Jusqu’au printemps, nous ne pouvons nous rencontrer qu’à Bruxelles », a déclaré le politicien CDU Peter Liese. Selon Bild, elle a également fait part de ses inquiétudes dans une lettre à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

L’UE espère qu’une telle intervention aidera les ménages et les entreprises à traverser les prochains mois d’hiver, au cours desquels il existe un risque de problèmes généralisés en raison des coupures d’approvisionnement en gaz en provenance de Russie. Selon la Commission européenne, la collecte de recettes pour une électricité moins chère, combinée aux contributions du secteur des combustibles fossiles, peut générer jusqu’à 140 milliards d’euros (plus de 3,4 billions de couronnes tchèques) pour les budgets des pays de l’UE.

Selon l’eurodéputé Moritz Körner (FDP), le bâtiment du parlement à Strasbourg devrait être « immédiatement mis en hibernation ». L’homme politique allemand du SPD a justifié sa demande en appelant à l’austérité de la part des citoyens de l’UE. « Le chauffage et l’éclairage des deux complexes immobiliers de Bruxelles et de Strasbourg sont en même temps une moquerie pour les contribuables », a déclaré Körner.

Après cela, le député vert Daniel Freund a également envisagé la possibilité d’une interruption plus longue de l’activité parlementaire à Strasbourg après l’hiver. Selon lui, le Parlement européen ne devrait plus se réunir à Strasbourg « tant que la crise énergétique n’est pas résolue ».

La Fédération européenne des contribuables a également appelé à une reconsidération des voyages. « Le cirque itinérant » est une « catastrophe écologique et économique », a déclaré le secrétaire général Michael Jäger au quotidien Bild. « Espérons que la crise actuelle conduira à repenser », a-t-il déclaré.

L’action commune de l’UE intervient après qu’un certain nombre de pays ont introduit des mesures nationales dans le but d’atténuer l’impact des prix élevés de l’énergie et de prévenir des problèmes sociaux à grande échelle ou des arrêts de production. Les prix de gros de l’électricité dans l’Union européenne ont bondi à 1 000 euros par MWh cet été avant de chuter d’environ la moitié ce mois-ci. Les responsables de l’Union ont attribué cette augmentation principalement à la Russie, qui a considérablement réduit les approvisionnements en gaz, entraînant une forte augmentation des prix des matières premières.

Le bloc européen cherche actuellement des moyens d’inverser cette évolution, mais n’a pas encore trouvé d’accord sur une méthode spécifique. De nombreux États membres ont demandé des plafonds sur le prix du gaz importé par les navires et les gazoducs, mais la Commission européenne a indiqué qu’ils préféreraient une autre voie.