Plus de 40 présidents et premiers ministres se rendent à Prague. « Le tchèque peut être le leader à un rythme plus lent »

Prague s’apprête à accueillir un sommet européen, où des dizaines d’hommes d’Etat sont attendus, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan et la première ministre britannique Liz Truss. La réunion, précédemment décrite comme la première réunion du nouveau « country club » politique européen, pourrait contribuer à créer une soi-disant Europe à deux vitesses. Selon le politologue Aleš Michal du département de sciences politiques de la faculté des sciences sociales de l’université Charles, le sommet pourrait aider à positionner la République tchèque, qui a le potentiel d’être un leader européen plus lent.

En raison de la situation mondiale, les thèmes des réunions du jeudi et du vendredi de la Communauté politique européenne à Prague sont la sécurité et la paix, l’énergie, le climat et la situation économique. Nouvelle plateforme nommée Communauté politique européenne se réunira pour la première fois. Il est destiné à servir la coordination politique des pays européens, et pas seulement des États membres de l’Union européenne. Le président français Emmanuel Macron a eu l’idée de créer un nouveau groupe.

Selon le porte-parole du Premier ministre Petr Fiala, Václav Smolka, c’est un honneur pour la République tchèque que Prague puisse accueillir un événement aussi inédit. « Il est important pour nous de pouvoir créer un espace permettant aux dirigeants de se réunir dans un format plus large et informel, afin que le débat soit plus ouvert. Cela pourrait ouvrir la porte à une approche commune pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Smolka à l’éditeur.

L’Europe à deux vitesses

Le politologue Michal estime que le sommet de Prague est un événement d’importance mondiale, mais qu’il peut aussi, par inadvertance, apporter des avantages tangibles. « Les négociations bilatérales seront importantes, il y en aura une avec le Qatar, par exemple, sur le remplacement du gaz de la Russie, donc ça pourrait aussi avoir un impact pratique », a-t-il déclaré à Echo24.

Au niveau national, cela peut aider les gouvernements à défendre le peuple sur le fonctionnement de la présidence européenne, et c’est également important pour le président Miloš Zeman, a-t-il ajouté. « Nous pouvons aussi le considérer comme un au revoir informel. »

Il y a quelque temps, Macron pensait que la communauté politique européenne pourrait devenir une nouvelle force sur la carte de l’Europe, ce qui contribuerait à la division du continent en flux plus rapides et plus lents. Selon Michal, cela pourrait également être réaliste en raison du fait que les Visegrad Four devenaient de plus en plus tendus. « Pour la partie la plus rapide de l’Europe à deux vitesses, il est logique que les nouveaux États membres se rapprochent de l’Ukraine et cela pourrait être souhaitable pour eux », a-t-il déclaré.

Et où appartient la République tchèque? « Grâce à l’alliance du gouvernement Petr Fiala avec la Pologne, nous critiquons la fonctionnalité du V4 et avons donc le potentiel d’être un leader à une vitesse inférieure, qui fonctionnera bien avec la vitesse supérieure et connectera les deux mondes », a pensé le politologue.

Plus de 40 présidents et premiers ministres à Prague

44 pays étaient invités. En plus des 27 membres de l’Union européenne, il y a six pays des Balkans occidentaux – l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Kosovo, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Il concerne également les pays du trio apparenté Géorgie, Moldavie et Ukraine, puis l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les quatre pays de l’Association européenne de libre-échange, à savoir la Norvège, la Suisse et l’Islande et le Liechtenstein, ainsi que le Royaume-Uni et la Turquie.

Le président Miloš Zeman a également participé, mais il avait choisi un partenaire en dehors du courant dominant. Au cours de la réunion informelle, il rencontrera le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

A trois jours du début de la réunion des présidents et premiers ministres des pays de l’Union européenne à Prague, on ne sait pas s’il y aura un résultat commun. Le président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, a soumis des projets de déclarations écrites aux États membres, mais selon des sources diplomatiques, la plupart des pays préfèrent des négociations de nature informelle sans communiqué final. La décision doit être prise d’ici mercredi lors d’une réunion des ambassadeurs des Etats membres à Bruxelles.