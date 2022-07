La Coupe ITS sera décorée par le vainqueur de Roland Garros, le titre sera défendu par Bejlek

L’ancienne numéro 10 mondiale et actuelle vainqueur du Grand Chelem Roland Garros en double, Kristina Mladenovicová, sera la plus grande star de la 13e ITS Cup de tennis. Le tournoi se jouera du 17 au 24 juillet à Olomouc sur le terrain du Centre Oméga du Sport et de la Santé.

« La participation d’un tel joueur est très intéressante pour nous dans le tournoi. C’est avant tout un grand joueur sur terre battue, ce qu’il a confirmé il y a un mois à Caserte, en Italie, où il a remporté soixante matchs bien joués. Olomouc verra de grandes stars », Michal Kadláček, manager de l’ITS Cup, s’est réjoui des débuts du joueur de tennis français.

Le plus grand espoir local est Sára Bejlek, championne en titre l’an dernier. A Olomouc, les espoirs de la jeune fille de 16 ans ont explosé dans le tennis féminin en plein essor. Il est entré dans la compétition principale grâce à une carte gratuite. Ne perdant qu’un set en cinq matchs, elle a remis deux canaris à l’Argentine Paula Ormaechea en finale pour remporter son premier titre féminin. Au classement en une semaine, il a bondi de 556 places à 448. « C’était un miracle », se souvient Bejlek l’an dernier. « Cette année, je dois défendre, ce n’est jamais facile. On verra », a déclaré le tennisman.

La Tchèque arrivera à Olomouc en tant que 210e femme au monde, renforcée par sa récente victoire au Mácha Lake Open de la même catégorie à eská Lípa.

« J’ai regardé quelques matchs, il a l’air bien et il est en pleine forme. Bien sûr, nous soutiendrons Sára. Chaque organisateur souhaite que les joueurs locaux restent dans le match le plus longtemps possible. Si je pouvais choisir, j’aimerais une finale où il y aura les joueurs de tennis les mieux classés et tchèques », a déclaré Kadláček.

Le plateau de l’ITS Cup de cette année est très intéressant. Toutes les joueuses têtes de série font partie du top 200 mondial, grâce à seulement quatre femmes tchèques qui se sont qualifiées pour la compétition principale. Outre Bejlek, il s’agissait de Jesika Malečková, Tereza Smitková et Miriam Kolodziejová.

La subvention totale du tournoi est de 60 000 dollars, pour le vainqueur il y a un prix de 6 614 euros et quatre-vingts points au classement mondial WTA. Les finalistes perdants recevront 3 531 euros et 48 points. « Pour le moment, organiser un événement aussi important est difficile, nous sommes heureux d’avoir pu organiser le tournoi également grâce à l’excellente coopération avec la direction de l’Association tchèque de tennis. Il comprend qu’une telle entreprise est une excellente opportunité pour les jeunes joueurs tchèques, par exemple, car ils ont la possibilité de passer en qualification ou directement dans la compétition principale grâce à une carte gratuite », a déclaré Kadláček.

Les spectateurs ont libre accès à la zone tout au long du tournoi. Les qualifications débuteront le dimanche 17 juillet et les matches de finale et d’ouverture du premier tour de la compétition principale auront lieu un jour plus tard. La finale est prévue le 24 juillet. Le premier match de chaque jour de match commence à 10 heures.