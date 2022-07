J’espère que personne ne m’accusera, comme c’est la coutume aujourd’hui, d’avoir usé et abusé de la célèbre citation d’Hamlet, écrite par un certain Vilk Tesehruka (en anglais original par William Shakespeare). D’un point de vue moral élevé, la situation en Europe et dans le monde anglo-américain en général est mûre pour que nous choisissions d’être et de ne pas être. Je ne suis pas un commentateur du monde, donc je vais simplifier en une petite question : est-il possible de se séparer ou de ne pas se séparer.

Comme les prix de l’énergie augmentent depuis des années et que notre gouvernement et notre idéologie n’y peuvent rien, les Européens seront confrontés à cette question. Quand un Européen voit les ordures que sa famille produit, il se dit : Dois-je les donner aux déchets de l’enfant ou faut-il les partager ?

Alors que du nord de l’Italie, jusqu’à l’Autriche et l’Allemagne et jusqu’aux pays scandinaves, certains ont chez eux des chauffages à combustible solide depuis dix ans, ce n’est pas le cas pour nous. Si vous conduisez depuis la Slovénie le long de l’axe jusqu’au bout en Finlande en faisant un détour par la France, vous verrez sûrement qu’un grand cinquième des maisons familiales sont remplies de carburant, et les soi-disant maisons modernes sans cheminées ne sont que de vrais fanatiques ou imbéciles qui ont renoncé à l’idéologie.

ceux qui ont lu mes livres sur les poêles chauffants, les cheminées, les poêles à bois, etc. (publiés principalement par l’éditeur Grada, mais traduits dans cinq autres langues), voyez ce que j’ai remarqué il y a quelque temps. Et le fait qu’en Occident, après leur crise pétrolière, qui a duré des années 70 à la fin des années 80, tout le monde a partagé le chauffage au combustible solide. Nous n’avons pas eu cette expérience parce que nous avons été approvisionnés en pétrole par l’Union soviétique confuse. Et au début, personne ne se souciait vraiment de la crise pétrolière en Occident. C’est-à-dire en dehors du V KS à cette époque, qui, malgré le broyage constant de Moscou, camarades, nous le savons, mais juste pour être sûr, une autre mine de charbon a été ouverte et une autre centrale électrique au charbon a été construite. Ça sentait alors, aujourd’hui avec un filtre et pas d’écoulement de pus). Ou même des camarades normalisés savent que la chaleur n’est pas créée en touchant la paume de la main, ni l’électricité de la queue en ébonite. De ce point de vue, la normalisation du gouvernement, que je combats avec acharnement, va à l’encontre du progrès quotidien et seuls les écologistes sont comme une bande de sages.

Cela va être mauvais. Non pas que ce serait mauvais, mais ce serait vrai. Un jeune parti fanatique associé à des politiciens criminels, comme Angela Merkel, détruit littéralement les stocks énergétiques en Europe. Je ne sais pas si Poutine arrêtera son essence ou s’il nous emmènera vers un lavage écologique. Mais c’est un parfait idiot s’il ne le fait pas. C’est juste une question de stratégie que vous choisissez. Mais ça va faire mal.

J’ai des souvenirs en tête quand je suis allé en Bulgarie pour le travail entre 2004 et 2010, et souvent à Sofia. Il est situé sur la cinquième montagne de Vitoa, son plus haut sommet, la soi-disant colline noire, culmine à 2 290 m et se situe au-dessus de Sofi. Poho est envahi par des arbres à feuilles caduques avec des soi-disant feuillus. Sofia a autour de moi, vous êtes comme Prague, un large cercle de panélistes. En 2004, l’UE a remis plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire fermée de Kozloduy à la Bulgarie dans le cadre d’un accord d’adhésion. pour des raisons de sécurité. La Bulgarie a finalement capitulé. Elle a encore des conséquences dans l’Europe progressiste. Comme la Bulgarie n’a pas beaucoup de charbon (nous sommes aujourd’hui dans une situation similaire, car nous avons fermé nos mines pour des raisons idéologiques et nous avons liquidé des centrales au charbon), la voie de migration entre les panneaux offre une vue désagréable. Jusque-là, il était d’usage en Bulgarie de chauffer les feux à l’électricité dans les villes et les villages. Comme vous en France. A cette époque, le tuyau de la cheminée sortait de la vitre de la fenêtre. Un trou rond est percé dans la vitre de la fenêtre, à travers lequel l’espace est expulsé, le genou vers le haut. De la fumée, de la fumée et une odeur nauséabonde montaient de tous ces abris provisoires. Ces derniers s’étalent le long des murs en panneaux communs. Pendant que je buvais à l’hôtel de bo Vitoy, j’ai découvert où les Sofians s’approvisionnent en carburant. Dans toute la ville, sous le dieu Vito, il y a une clôture sans fin avec deux murs complexes. Parmi les 10 meilleurs fichiers. Et les ouvriers, que j’ai vus de la fenêtre de l’hôtel Tyhvzdikov, ressemblaient à des fourmis, occupées à ramper et à piétiner. Des voitures privées, mais aussi des personnes avec des charrettes, se sont arrêtées devant la clôture pour acheter du devo, puis ont inondé leurs maisons avec. Le brouillard de Kou enveloppait tout Sofia, et puis quand j’ai dépassé la Bulgarie c’était pareil partout.

Dans notre cas, nous dirions que le problème est survenu sur la base de la même erreur. Et comment ne pas geler, et encore plus comment laver les déchets. Et nous arriverons, grâce à la valeur et à la nécessité de ne pas geler chez soi, à la question : Lui ou elle ? Si c’est lui, mettez-le sur la cuisinière.

On va donc dans le sens du progrès écologique, remontant à environ 50 ans. Et les villes et les villages pueront à nouveau comme des pieds endoloris. La puanteur des bouteilles en PET et des gros emballages et des grains de poivre, mais aussi des épluchures de pommes de terre (attention, ces vieilles cheminées, comme celles de notre grand-mère) et des vieilles chaussures se répandront dans le paysage.

Je ne sais pas comment le faire dans le panneau. Qu’en est-il des endroits éloignés habités par les Romains, par ex. Karlovarskho Chodov et certaines rues Most et Chomutov, claires pour moi. Le tuyau regardera par la fenêtre. Mais qu’en est-il du reste d’entre vous ? Essayez de demander à Bruxelles ou à Petr Fiala. Laissez-moi être surpris. Tu vois où quoi. Et si vous ne savez pas comment installer et construire un radiateur local à combustible solide, achetez l’un de mes guides experts. je peux l’utiliser !

Quand le chauffer, il vaut la peine de savoir comment et quand. Saviez-vous qu’il est préférable de conserver le bois de chauffage dans le poêle pendant au moins un an pour qu’il sèche, alors que dans la cheminée, il est préférable de le sécher pendant deux ans ? Et si le charbon est brûlé par la cheminée, de sorte que 60% de l’énergie y soit contenue, peut-il sortir de la cheminée ?

Rue Vclav Vlk.