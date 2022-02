La contribution forfaitaire santé peut atteindre 12 000. PLN par an

L’Ordre polonais a apporté de nombreux changements. L’une d’entre elles est la contribution santé ainsi que la façon de la calculer. Les législateurs divisent le montant forfaitaire en trois seuils de revenu. Le montant des cotisations versées dépend de cette classe. Les plus riches paieront un peu plus de 12 000 par an. Somme forfaitaire avec des gains allant jusqu’à 60 000 zlotys. par an seulement 335,94 PLN.

L’Ordre polonais verse immédiatement une contribution santé au payeur en fonction du salaire mensuel moyen du quatrième trimestre de l’année précédente

L’une des hypothèses les plus controversées de l’Ordre polonais est sans aucun doute l’évolution des primes d’assurance maladie. Tout d’abord, à cause de l’impossibilité de le déduire de l’impôt sur le revenu. Ainsi, la cotisation elle-même est devenue une taxe supplémentaire que nous payons chaque mois. Les législateurs introduisent également des solutions spécifiques pour les formes d’imposition individuelles des entrepreneurs.

La contribution forfaitaire santé couvre elle-même trois seuils de revenus. Le plus bas comprend les personnes gagnant jusqu’à 60 000. PLN brut par an. Le deuxième seuil est une plage de 60 000 à 300 000. Revenu brut annuel en PLN. La contribution santé la plus élevée sera payée par ceux qui gagnent plus de 300 000. PLN dans une certaine année. Bien que dans chaque cas les méthodes de calcul restent les mêmes, elles diffèrent par certaines constantes.

L’Ordre polonais part du principe que la contribution forfaitaire santé est de 9 %. dimensions de base. A chaque seuil, le point de référence est le salaire mensuel moyen du quatrième trimestre de l’année précédente. La hauteur est le résultat des données de l’Agence centrale des statistiques. Le 21 janvier, le Bureau central des statistiques (GUS) a annoncé la valeur de cet indicateur – 6 221,04 PLN.

Pour les sommes forfaitaires comprises dans le premier seuil de revenus, la base de calcul est de 60 %. salaire moyen. Pour les revenus indirects, la base passe à 100 %. de cet indicateur, pour les revenus les plus élevés, atteint 180 %. moyenne nationale. Il ne nous reste plus qu’à multiplier le résultat par 9 %.

La contribution forfaitaire santé dépend du montant des revenus perçus par l’entrepreneur

Quel est le rapport avec le montant spécifique des cotisations d’assurance maladie ? Gagner jusqu’à 60 000 PLN paiera 335,94 PLN par mois et donc 4 031,28 PLN par an. Les revenus indirects génèrent des primes d’assurance maladie de 559,89 PLN par mois et de 6 718,68 PLN par an. Les entrepreneurs ayant un revenu supérieur à 300 000 PLN paieront une prime mensuelle d’assurance maladie de 1 007,81 PLN. Cela donne jusqu’à 12 093,72 PLN par an. Le dépassement de l’un de ces seuils se traduit évidemment par des primes santé plus élevées.

Le forfait a également la possibilité de payer des cotisations d’assurance maladie en fonction des revenus de l’année précédente. Malheureusement, après la fin de l’année, vous devrez effectuer une compensation – c’est-à-dire payer le montant perdu au ZUS ou demander le remboursement de la prime payée en trop.

Il convient de se demander si le législateur traite bien les forfaits lorsqu’il fixe ces critères de détermination du montant des primes d’assurance maladie. Dans le cas d’une carte fiscale liquidée par le gouvernement et expirée en vertu de l’ordonnance polonaise, le taux de santé n’était que de 9% du salaire minimum. Ainsi, en 2022, ce sera 270,90 PLN. L’assurance maladie volontaire du Fonds national de santé jusqu’au 31 mars 2022 est de 559,89 PLN. C’est plus qu’un cas forfaitaire avec un revenu annuel de moins de 60 mille. zloty.