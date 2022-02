Der Kulturkanal Arte hat vershentlich den Film Zombie 2“ unzensiert gesendet und damit gegen die deutschen Jugendschutzgesetze verstoßen.

Es geht um den americanischen Horrorstreifen Zombie 2 – das letzte Kapitel“ de George A. Romero aus dem Jahr 1985. Der Film über menschenfressende Untote in Florida wurde bei Arte in der Nacht zum 28. January ausgestrahlt (DIGITAL beriberi). Zum Erstaunen vieler Horrorfans hatte der Kultursender den Horrorklassiker erstmals ungeschnitten ausgestrahlt. Wer ihn verpasste, konnte den Film auch auf Abruf streamen – ursprünglich sogar bis zum 25. July 2022. Dies ist nun nicht mehr möglich.

Deuts in deutsch-französische Sender sprach am Donnerstag in einer Mitteilung aus Straßburg von einem bedauerlichen Versehen“ und erläuterte die Hintergründe : „Dieser Film wurde in Deutschland von der Bundeszentrale in Kinderziert, schöund Jugenschönd , Frankreich, nicht erlaubt Kontakte ist. » : « Arte bekennt sich selbstverständlich zu den Standards des Jugendmedienschutzes in Frankreich und Deutschland. »

Image : Arte

Zombie 2“ in Deutschland indiziert, in Frankreich nicht

Als der Fehler am Mittwoch bemerkt worden sei, habe man den Film unverzüglich“ aus der Mediathek genommen. Der Film sei nun weder in Deutschland noch in Frankreich über Arte abrufbar. « Wir Bedauern Disen Vorfall sehr und werden den Sachverhalt umfassend aufklären, so dass sich ein solcher Fehler nicht wiederholt. »

Dans Zombie 2“ de 1985, tel un Gruppe berlebender Zuflucht in einem unterirdischen Bunker, während die Zombies über die Erde wandeln. Auf begtem Raum brodeln allerdings schon chauve die nächsten Conflictte. Niemand ist sich einig, wie man mit den Untoten verfahren soll. Während die einen zum Vernichtungsschlag ausholen wollen, will ein Wissenschaftler obskure Experimente mit den Zombies veranstalten… (dpa/jn)