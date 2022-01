La Colombie aujourd’hui : Le rêve « impossible » du GP de Formule 1 à Barranquilla… Le prix est élevé !

ECe samedi, en pleine manifestation politique, Ivan Duque (président de la Colombie) et Jaime Pumarejo (maire de Barranquilla) parlent des prétendus efforts du gouvernement pour que la Formule 1 ait son siège dans la capitale atlantique. De quoi choquer (et même ridiculiser) les fans de ce sport et en général l’opinion publique.

Et en effet il y a des côtés qui apparaissent comme des barrières. La première est que la Colombie n’est plus le pays qui suit la Formule 1 en masse depuis que Juan Pablo Montoya a quitté la marque ; de plus, l’arrêt F1 est généralement à pays d’élite avec une forte influence économique et politique.

Si la Colombie voulait faire un GP de Formule 1, cela coûterait près de 971 millions de dollars, comme l’ont indiqué des collègues de Infobae Colombie après une autre analyse GP dans le calendrier actuel.

Miami fera ses débuts en tant que siège de la Formule 1 en 2022 et selon magazine forbes, passé env. 971 millions de dollars en 10 ans. Soit près de quatre milliards de pesos. L’avantage de Miami est d’avoir le soutien d’entreprises multimillionnaires comme Hard Rock et le circuit devient semi-urbain, profitant des bonnes conditions routières.

Le siège social doit payer les chiffres annuels du millionnaire de Formule 1 pour chaque compétition Il y avait 396 millions de dollars (1,6 milliard de pesos) en versements commençant à 31,5 millions et se terminant à 48,9 millions (c’est ainsi que Miami paierait).

Suivre la maintenance et l’application de tous les éléments de technologie et de sécurité pour un coût unique 57,5 millions de dollars par an (environ 228 000 millions de pesos).

Au cas où la Colombie voudrait construire un hippodrome (non urbain) coûtera environ 450 millions de dollars (1,8 milliard de pesos) comme Yas Marina qui a été construit il y a quelques années.

Tous ces chiffres sont généralement financés par de grands investisseurs privés et des magnats milliardaires. comme au Mexique avec Carlos Slim. Dans d’autres pays comme l’Australie, le gouvernement doit puiser dans ses coffres pour sauver des événements et des intérêts personnels, ce qui en Colombie serait un conflit.

A cela s’ajoute que vous passez pour L’Allemagne et la Corée se sont retirées de leur GP de Formule 1 pour des raisons économiques; il semble donc ridicule qu’en Colombie, cela puisse être fait à moins qu’un milliardaire ne l’obtienne.

Pumarejo compte en moyenne environ 320 000 personnes sur le week-end de compétition (toute la semaine) : « Il y a 22 villes dans le monde qui peuvent dire qu’elles ont un circuit de Formule 1. 60 000 touristes internationaux entrent en moyenne sur une période de 10 jours. nombre de visiteurs internationaux qui viennent en Atlantique en trois jours et une manifestation. Le circuit a réuni 320 000 spectateurs sur trois jours ; dépenser en moyenne 600 $ par jour et voyager depuis plus de 100 pays.

Bahreïn, Arabie saoudite, Australie, Italie (deux fois), États-Unis (deux fois), Espagne, France (Monaco), Azerbaïdjan, Canada, Royaume-Uni, Autriche, France, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Russie, Singapour, Japon, Mexique, Brésil et Abu Dhabi.

Pour la Colombie qui devrait être une place d’ici quelques années, il va falloir ajouter une belle étape ou en supprimer quelques-unes déjà présentes pour inclure Barranquilla.