La « coiffure » de Mabel Lara pour Marbelle pour ses vibrations racistes

Des personnes et des personnalités publiques de tout le pays, quelle que soit leur idéologie politique, ont rejeté le message de la chanteuse Marbelle contre France Marquez et l’une d’elles est la présentatrice et journaliste Mabel Lara.

Mabel Lara est fièrement noire et vient du Pacifique colombien et depuis son arrivée chez Noticias Uno elle porte également ses cheveux afro et a l’air grand.

La présentatrice, comme de nombreux Colombiens, a vu avec douleur les vibrations créées par la chanteuse Marbelle dans lesquelles elle compare Francia Márquez avec le gorille fictif de King Kong.

Mais pire encore, le membre du Congrès Gustavo Bolívar l’a fait, qui dans son souhait de répondre à Marbelle, a publié une image de King Kong comme s’il s’agissait de Francia Márquez tout en parlant au chanteur.

Un autre politicien passe du dire au faire et le fait Membre du Congrès Roy Barreras, qui a intenté une action en justice contre Marbelle « pour violation des lois antiracistes et du Code pénal » en insultant et insultant le candidat à la vice-présidence.

Mabel Lara, qui ? brûlé lors des dernières élections législativesa d’abord publié un trille dans lequel il faisait référence au racisme après le scandale façonné par le message de Marbelle.

Dans ses tremblements, le journaliste a exprimé la douleur qu’il ressentait et dans son texte il a dit : «Ils sont racistes et ne nous voient pas comme les mêmes mais comme des animaux et des fantômes que nous voulons « passer au pouvoir ».

Le présentateur était également invité à l’émission. par Vicky le dimanche où on lui a demandé directement ce que le chanteur avait fait.

Mabel, avec la meilleure éducation et le meilleur style, a envoyé un message à Marbelle et lui a dit que la meilleure chose qu’elle pouvait faire était de s’instruire.