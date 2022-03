Gaia Girace de L’Amica Geniale Caterina de’ Medici de Diane de Poitiers

Gaïa Girace« Lila » de L’Amica Geniale deviendra Caterina de’ Medici dans la minisérie historique de France 2.

« Diane de Poitiers », série française

« Diane de Poitiers » est le titre et réalisé par Josée Dayan, avec Isabelle Adjani. L’actrice joue Diana, une noble française qui était la maîtresse officielle du roi Henri II de France. Elle était célèbre pour sa beauté et la grande influence politique de l’empire français. Hugo Becker joue Henri II tandis que Gérard Depardieu joue Nostradamus. Camille Razat a joué Marie Stuart à la place.

Ce projet a été écrit par Didier Decoin et produit par PassionFilms. La série, qui se divise en 2 épisodes de 90 minutes, sera diffusée ce printemps sur les chaînes de télévision françaises, alors qu’en Italie on ne sait pas quand elle sera diffusée.

Gaia Girace quitte le rôle de Lila

Pendant ce temps, l’actrice napolitaine Gaia Girace a fait ses adieux au tournage de la série à succès à Naples. Dans la quatrième série de L’Amica Geniale elle ne sera pas là, elle sera remplacée par une actrice plus mature. L’une des hypothèses les plus accréditées est que Irène Maiorinoqui devrait être le nouvel interprète de Lila dans la saison quatre. Je suis désolé de quitter le personnage de Lila parce que j’ai travaillé dessus pendant trois ans, j’ai grandi avec et je regrette de l’avoir laissé à quelqu’un d’autre. J’espère que celui qui me remplacera l’aimera au moins un centime de ce que j’aime« , a-t-il déclaré dans une récente interview.

Fonte grimeshelby sur Instagram