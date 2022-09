La chaleur a également frappé à l’étranger. C’est 20 degrés au-dessus de la normale en France

Des températures élevées inattendues ont également frappé les pays voisins. Les Allemands et les Belges ont également connu une chaleur de 35 degrés dimanche. Des records sont également tombés en France, dans la ville de Bijaric, les météorologues y ont mesuré vingt degrés de plus que d’habitude en juin.

Des têtes contre têtes et de longues files d’attente devant la piscine, parce que tout le monde veut aller dans l’eau, c’est ce qu’il ressemblait à la plupart de l’Europe dimanche, où les températures ont atteint 40 °C.

Les voisins allemands ont signalé la chaleur inhabituelle, donc ceux qui pouvaient se rafraîchir dans la piscine. Mais même s’il vous invite directement à sauter dans l’eau glacée ces jours-là, les sauveteurs le préviennent. Même les Allemands ont beaucoup de sorties le dimanche, y compris à la piscine.

Les Belges ont repris le train et se sont dirigés d’un océan à l’autre. Même en Belgique la température dépasse 34 °C. L’Espagne a également signalé 40 ans. Cependant, les habitants y sont nettement plus habitués à un tel temps que les Européens du Centre, et surtout, dans la plupart des cas, ils peuvent se détendre confortablement en mer.

Selon les experts, le changement climatique est responsable des températures extrêmement élevées avant même le début de l’été. Ce qui n’arrive généralement qu’en juillet et août, cette année en Europe centrale et occidentale, nous le vivons beaucoup plus tôt.

C’est d’ailleurs confirmé par le fait que la France connaît depuis quelques jours sa plus grosse canicule des 75 dernières années. A la station de Biarritz ils mesurent près de 43 °C. Selon les météorologues locaux, la température habituelle à Biarritz en juin est d’environ 22 °C. Le record de juin est également tombé ailleurs en France.

