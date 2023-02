La centrale nucléaire française signale une erreur. L’examen a révélé une fuite

La nouvelle alarmante a été annoncée mardi par l’Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire. A la centrale nucléaire de Civaux, des techniciens découvrent une fuite. De ce fait, il existe un risque de retarder la réactivation des centrales temporairement fermées, actuellement prévue pour janvier.

La centrale nucléaire française de Civaux est l’une des nombreuses que la France envisage de redémarrer plus tôt cette année. Au total, 32 réacteurs nucléaires seront à nouveau opérationnels à la mi-février 2023. Mais à Civaux il y a eu un accident qui pourrait perturber ces plans.

Des techniciens censés vérifier que la centrale est prête à redémarrer ont découvert les dégâts le 2 novembre. Dans le circuit principal du réacteur numéro 1, ils avaient une fuite dans le circuit de refroidissement. Cela permettrait à la vapeur chaude nocive de s’échapper de la centrale électrique.

Pourtant, selon Karine Herviová, directrice générale adjointe de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, il n’y a pas de danger. « Il n’y a aucun risque pour l’environnement et la santé publique », a-t-il déclaré, selon le portail infos en français Herviova.

Ces défauts sont les premiers à être documentés en France. Cependant, selon Herviová, la solution sera rapide et relativement facile. Les ouvriers répareront les fuites à distance via des robots. Le travail de réparation lui-même ne devrait pas prendre plus de quelques jours.

TN.cz