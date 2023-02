Le fils d’un oligarque russe revient sur le circuit automobile. L’Asie espère des compatriotes

Le pilote russe controversé Nikita Mazepin est revenu sur le circuit un an après avoir été licencié de l’équipe Haas F1. Il a débuté dans la série de courses d’endurance asiatiques.

Le pilote russe n’a passé qu’un an en Formule 1. Non pas que le patron de l’équipe Haas ait contesté les relations étroites de son père avec le président russe Vladimir Poutine après la guerre en Ukraine, mais que Dmitry Mazepin ne puisse plus soutenir financièrement son fils à cause des sanctions.

Nikita a été remplacé à la dernière minute par l’expérimenté Danois Kevin Magnussen. Il a récompensé l’équipe, entre autres en remportant un qualificatif à Sao Paulo.

Mazepin junior, comme beaucoup d’autres concurrents russes, a disparu du circuit. Entre-temps, il a fondé une fondation pour aider les athlètes prétendument politiquement opprimés et s’est consacré à d’autres disciplines automobiles.

Dans le train Can-Am, il a participé au Rallye longue distance de la Route de la Soie, qui est allé d’Astrakhan sur les rives de la mer Caspienne à Moscou l’année dernière. Sur la piste de près de 4 500 kilomètres, elle a gagné sa classe par plus d’une demi-heure.

Mais un circuit est un circuit, il n’a donc pas fallu longtemps avant que le coureur de 24 ans ne cherche un moyen de revenir sur la scène internationale. Il a maintenant réussi en Asie. En raison des règles de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), il ne pouvait participer aux championnats Asian Le Mans Series qu’en tant qu’athlète neutre sans le drapeau russe, aucun symbole national, et il devait également s’abstenir de soutenir une attaque contre l’Ukraine.

Malgré cela, sa participation à la nouvelle équipe britannique 99 Racing a provoqué une vague d’émotions parmi les fans. Lorsqu’il a posté la première vidéo de son nouveau prototype Oreca sur Instagram, il y a eu des commentaires assez cinglants.

« Avez-vous acheté une équipe? » a demandé un passionné d’automobile, faisant référence à son père, qui détient une part importante de l’entreprise chimique Uralchem.

Un autre commentateur a rappelé les fréquentes glissades et chutes de Mazepin en Formule 1. « Avez-vous déjà chuté? » ou « Combien d’heures voulez-vous faire sur la piste cette saison ? ». C’est le nombre de questions qui résonnent sous les publications de Rus sur les réseaux sociaux.

Mazepin ne lui prêta aucune attention et le week-end précédent, il participa aux deux premières courses de quatre heures de l’Asian Le Mans Series à Dubaï. Mais la malchance est tombée sur son équipe avant même le départ. Deux pilotes ont progressivement abandonné un équipage prévu de trois.

Le premier était le coureur britannique Ben Barnicot, qui s’était excusé de ses fonctions de course à l’étranger. Cependant, il y avait des chuchotements dans le paddock qu’il était gêné par la réaction négative de l’équipe au recrutement de concurrents issus de familles sanctionnées. Au lieu de cela, la direction de l’équipe a trouvé un très bon remplaçant – l’ancien vainqueur des 24 Heures du Mans Neel Jani de Suisse.

Deux jours seulement avant la première course, Felix Porteiro a rencontré des ennuis. Grâce à ses performances, le Portugais est passé à une catégorie supérieure dans la hiérarchie des pilotes selon la FIA. Mais cela signifie qu’il ne peut pas faire partie de l’équipage de 99 Racing, car selon les règles de la série, ils ont besoin de ce qu’on appelle un « pilote de bronze ».

Mais Porteiro a sauté entre les coureurs d’argent. L’équipe a dû trouver un remplaçant de dernière minute, qu’elle a déjà trouvé sous la forme d’un autre combattant portugais, Goncal Gomes.

Cependant, il n’a duré que deux courses, dans les deux courses restantes à Abu Dhabi, Oman Ahmad Harthy a alterné avec Mazepin et Jani. Le résultat de la performance de l’équipe 99 Racing dans le Championnat d’Asie d’endurance a été la quatrième place au général, l’équipage est monté deux fois sur le podium.

Mazepin était loin d’être le seul Russe sur la liste de départ des Le Mans Asia Series. Au total, cinq sont apparus dans d’autres catégories. Le meilleur d’entre eux n’est que Vjačeslav Gutak, 20 ans, qui est l’équipier d’argent de l’écurie française MV2S qui court dans la catégorie des prototypes LMP3 inférieurs.