La CE préparera un plan pour limiter le nombre de migrants se dirigeant vers l’UE via les Balkans

Bruxelles – La Commission européenne élaborera un plan d’action pour aider à résoudre le problème du nombre croissant de migrants à destination de l’Europe via les Balkans occidentaux. La commissaire européenne Ylva Johansson l’a déclaré devant une réunion extraordinaire des ministres de l’intérieur des pays de l’UE, selon laquelle il est possible d’empêcher plus efficacement l’arrivée de migrants sans droit d’asile. Le ministre tchèque Vít Rakušan a déclaré que l’UE doit faire face à une nouvelle vague de migration dans toutes les régions et pas seulement en Méditerranée centrale, qui a récemment retenu l’attention.

Les ministres se sont réunis à Bruxelles après que le nouveau gouvernement italien a commencé à refuser les bateaux des ONG qui sauvent les migrants. Il a été impliqué dans un différend avec la France la semaine dernière pour ne pas avoir laissé entrer l’Ocean Viking dans ses ports, ce qui lui a finalement permis d’atterrir sur ses côtes. Bruxelles a présenté la semaine dernière des plans pour améliorer rapidement la situation sur la route méditerranéenne. Cependant, l’Autriche, la Slovaquie, la République tchèque et d’autres pays d’Europe centrale ont également exigé de nouvelles mesures sur la route des Balkans.

« Nous voulons définir le problème sur toutes les routes », a déclaré l’Autriche, qui a présidé la réunion au nom de la présidence tchèque de l’UE. Selon les statistiques de l’UE, au cours des dix mois de cette année par rapport à la même période l’année dernière, le nombre de migrants se dirigeant illégalement vers l’UE a augmenté de 77 % pour atteindre un total de 281 000 personnes. Plusieurs États, dont la République tchèque, ont réagi à ces développements en introduisant des contrôles aux frontières. Ils envisagent cette prochaine étape. Les actions à la frontière tchéco-slovaque ont provoqué des tensions entre Prague et Bratislava.

« Il était important pour nous de gérer la route des Balkans plus efficacement qu’auparavant », a déclaré Johansson. Selon lui, l’UE tente de conclure des accords avec les pays par lesquels transitent les migrants, à leur retour. Il veut également convaincre la Serbie de réaligner rapidement sa politique des visas, ce qui empêcherait les migrants de certains pays sûrs d’atteindre l’UE.

En revanche, les pays du sud de l’Europe, menés par l’Italie, ont promis dès la réunion d’aujourd’hui une plus grande coopération des autres pays dans la gestion de l’afflux de réfugiés et de migrants qui atteignent la côte européenne depuis l’Afrique via la mer Méditerranée. Johansson et l’Autriche ont souligné qu’une solution à long terme au problème sur toutes les routes doit s’accompagner d’un accord sur la réforme de la politique migratoire, une proposition présentée par la commission il y a plus de deux ans. La présidence tchèque veut en discuter certains, dont les principes renforçant la solidarité mutuelle des pays, lors de sa prochaine réunion ministérielle en décembre.