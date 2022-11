Autres – Coupe du monde de football 2022 : Premier match européen – France vs. Danemark. L’Argentine avait un couteau dans le cou contre le Mexique

© francetv.com, fotbalportal.cz – France vs. Danemark

Samedi soir et la nuit sera marquée par de gros matchs dans les groupes C et D. L’Argentine, après sa première sortie avec les Saoudiens, doit battre le Mexique. La France et le Danemark se rencontrent dans la première rencontre purement européenne. Le Danemark peut être soumis à beaucoup de pression. Après l’Albiceleste, l’Arabie saoudite veut aussi surprendre la Pologne. Les Tunisiens vont le partager avec les Australiens dans l’espoir d’avancer.

Français – Danois

Samedi 26 novembre, 17h00, Stade 974

Samedi soir, la France affrontera le Danemark. Ces équipes se rencontrent en groupes dans la Ligue des Nations. Les nordistes, curieusement, ont bien mieux géré les deux duels. Ils ont gagné 2-1 à Paris, puis 2-0 à domicile il y a deux mois. Lors de la dernière Coupe du monde, la France et le Danemark étaient dans un groupe ensemble. C’était un match nul et vierge.

France il est très bien entré dans le tournoi. Il a eu un début lent contre l’Australie et a perdu, mais ensuite Kylian Mbappé et co. ils ont démarré leurs moteurs et marqué 4 buts contre leurs adversaires. L’expérimenté Olivier Giroud s’est montré brillamment en remplaçant Karim Benzema blessé dans l’alignement. Il l’a fait deux fois, égalant le record de Thierry Henry. Contre le Danemark, la France peut devenir indépendante en tête du classement des buteurs de l’histoire. Bien sûr, le monde entier regardera aussi Kylian Mbappé. La France voulait montrer sa puissance et sa domination. L’adversaire doit être d’un calibre bien supérieur au premier.

Lucas Hernández n’a joué que treize minutes et a dû être remplacé en raison d’une blessure. Il ne s’immiscera certainement pas dans le match contre le Danemark. La question est de savoir s’il apparaîtra dans le tournoi.

Danemark au début de la Coupe du monde, ils n’ont fait match nul 0-0 avec la Tunisie. Ils n’ont pas fait grand-chose et certainement pas mieux que leurs adversaires. Bien que le Danemark aurait pu gagner. Kasper Dolberg n’a pas converti de grosses occasions. L’ambassadeur du pays, Christian Andersen, doit tirer quelque chose du match contre la France. Alternativement, ils auront toujours le jeu Australie disponible. Cependant, les demi-finalistes de l’EURO 2020 ne veulent pas y entrer avec un seul point. Le Danemark a réussi les deux derniers matchs contre la France, en ajoutera-t-il un troisième ? Comment les résultats changeront-ils par rapport à la dernière réunion fin septembre ?

Thomas Delaney a dû remplacer avant la mi-temps face à la Tunisie. Le gros point d’interrogation est suspendu au départ. Il n’aurait probablement pas joué en premier lieu.

France: L. Hernández

Danemark: Delaney (début incertain)

France: Lloris – Hernández, Upamecano, Konaté, Pavard – Rabiot, Tchouaméni – Mbappé, Griezmann, Dembélé – Giroud

Danemark: Schmeichel – Christensen, Kjaer, Andersen – Mahle, Eriksen, Højbjerg, Damsgaard, Kristensen – Dolberg, Olsen

Conseils FotbalPortal.cz : 2:1

Où regarder : CT Sports, Action Nova

Argentine – Mexique

Samedi 26 novembre, 20h, Stade Iconique de Lusail

L’Argentine affrontera ensuite le Mexique samedi soir. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c’était en 2019 lors d’un match amical. L’Albiceleste s’est imposé 4-0 grâce à un triplé de Lautaro Martínez. Réussira-t-il encore maintenant ?

Argentine faut absolument marquer. Au plus, il lui fallait trois points. La raison en était la défaite choc contre l’Arabie saoudite, ce qui n’était certainement pas prévu. Même si les favoris menaient 1-0 après la conversion du penalty de Messi, l’outsider a surpris l’Argentine avec deux buts d’affilée de telle manière qu’ils ne pouvaient pas du tout réagir. C’est pourquoi il doit travailler maintenant et subit une immense pression. Surtout les supporters. Juste au début du rêve doré, cette route a connu une fissure géante. L’entraîneur Lionel Scaloni doit trouver un moyen de faire avancer l’équipe. Il ne peut certainement pas jouer aussi lentement qu’il l’a fait contre les Saoudiens.

La bonne nouvelle pour Scaloni est qu’il a une équipe complète à sa disposition. Mais le montage de base nécessitera une oxygénation.

Mexique a subi un match nul et vierge avec la Pologne. El Tri a de nouveau été retenu par le gardien Guillermo Ochoa qui a sauvé le penalty de Robert Lewandowski. C’était un moment très important. Ainsi, le Mexique a gagné un point avec la Pologne. Cela peut être inestimable dans le calcul final. Maintenant, ils veulent marcher sur l’Argentine. S’ils réussissaient à gagner, ils pourraient facilement le renvoyer chez lui après les deux premiers tours. Cela choquera tout le monde du football et ce sera une fin embarrassante pour Lionel Messi sur la scène de l’équipe nationale.

Le Mexique a battu l’Argentine pour la dernière fois en Copa América en 2004, où il est toujours actif. L’Albiceleste domine le bilan des tête-à-tête : 16-14-5.

Argentine: –

Mexique: –

Argentine: Martínez – Tagliafico, Otamendi, Romero, Molina – Paul, Paredes – Gómez, Di María – Martínez, Messi

Mexique: Ochoa – Galiardo, Montes, Moreno, Sánchez – Guardado, Álvarez, Herrera – Vega, Jiménez, Lozano

Conseils FotbalPortal.cz : 3:2

Où regarder : CT Sports, Action Nova

Calendrier du deuxième tour de base des groupes C et D de la Coupe du monde 2022 :

samedi 26 novembre

11h00 Tunisie – Australie (groupe D) CT Sport

14h00 Pologne – Arabie Saoudite (groupe C) CT Sport

17.00 France – Danemark (groupe CD ČT Sport, Nova Action

20.00 Argentine – Mexique (groupe C) CT Sport, Nova Action

Où est-il maintenant ?

