Cet été-là à Tokyo, il a remporté une médaille d’or olympique pour la deuxième fois et est devenu le vainqueur du sondage de l’athlète de l’année pour la troisième fois. La star du judoka Lukáš Krpálek était l’invité du programme Breakfast with Nova mardi, où il a même présenté le modérateur Johan Mádr. Dans le même temps, Krpálek a parlé de ses projets à venir et a révélé que la fin de sa carrière professionnelle approche lentement.

Quand cela arrivera-t-il ? Peut-être trois ans après les prochains Jeux olympiques. « Lentement, j’essaie de penser à l’avenir, car une carrière sportive ne dure pas éternellement. Je veux faire de mon mieux pour aller aux Jeux olympiques de Paris, et puis la fin viendra peut-être. Bien qu’il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu’alors nous ferons à nouveau les Jeux olympiques, mais non,« Le judoka de 31 ans, qui va décrocher une troisième médaille d’or olympique consécutive en France, a révélé avec le sourire. »Hattrick sera amusant, nous ferons de notre mieux,« elle dit.

Un jour apocalyptique viendra, mais même ainsi, Krpálek ne prévoit pas de reporter complètement le kimono. En septembre, il ouvrira sa propre académie à Hloubětín, Prague. « Je veux partager mon expérience. Je veux rendre les enfants heureux et aller dans ce sens aussi. Il sortira en septembre et j’ai vraiment hâte d’y être. Au cours de ma carrière, cependant, je ne pourrai pas y consacrer 100% de mon temps, mais je vais certainement en consacrer un,« affirme le Jihlava natif.

Krpálek doit d’abord se qualifier pour Paris, son marathon olympique de deux ans commençant cet été. « Ma musculation se passe bien, mais vendredi je pars pêcher une semaine, donc je vais me reposer. Mon premier départ devait intervenir mi-juillet à Zagreb. A partir de ce tournoi, je veux me plonger systématiquement dans la préparation et la course. Le point culminant est la Coupe du monde d’octobre en Ouzbékistan, où je veux réussir et ramener à la maison de précieuses médailles et des points au classement olympique,« Le judoka doré de Rio et de Tokyo dévoile les projets les plus proches.

Au final, Krpálek et son entraîneur Petr Lacina ont montré quelques captures des modérateurs de l’événement. Cependant, Johan Mádr n’a pas non plus été laissé pour compte, car il a réussi à soulever Krpálek pesant 115 kilogrammes dans les airs. Mais le jeter au sol était hors de son contrôle. « Je ne me suis jamais senti aussi léger de ma vie,Mádr a ri après que Krpálek l’ait ramassé et l’ait jeté, comme s’il n’avait aucun poids.

