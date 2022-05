Highland Film Group met fin à la vente du thriller « Bandit » de Josh Duhamel (exclusif)

Highland Film Group a conclu de nombreuses transactions foncières autour de thrillers et de braquages Violeur Avec Josh Duhamel et Mel Gibson.

Les droits sont accordés à Signature Entertainment pour le Royaume-Uni, la Scandinavie, SquareOne Entertainment pour l’Allemagne, la Suisse alémanique, Original Factory pour la France et la Suisse romande.

Dans une autre boutique Violeur Closed et Madman Entertainment en Australie/Nouvelle-Zélande, YouPlanet Pictures en Espagne, Daro Film Entertainment en Bulgarie, en ex-Yougoslavie, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Russie/Pays baltes.

Les autres ventes ont clôturé trois lignes pour le Benelux, Spenzos Film pour la Grèce, Minerva Pictures pour l’Italie, Pris Audiovicustoms pour le Portugal, MovieBox pour la Turquie, Eagle Films pour le Moyen-Orient, SPI International pour Israël, PictureWorks pour l’Inde et Joy N Cinema pour la Corée du Sud. et Cai Chang de Taïwan et Filmfinity d’Afrique du Sud.

Alan Ungar (emmêlé) Réalisé par Craig Weinman d’après le roman de Robert Knuckle et interview du journaliste Ed Arnold avec Gilbert Galvan Jr., qui vivait sous le nom de Robert Whiteman lorsqu’il s’appelait The Flying Thief en 1987.

Duhamel joue le criminel professionnel Whitman, qui s’évade d’une prison américaine et déménage au Canada à la recherche d’une nouvelle identité. Après être tombée amoureuse d’Andrey (Cuthbert), elle commet un braquage de banque et le gangster Tommy (Gibson) la pousse à un vol de bijoux encore plus important. Il attire immédiatement l’attention du brillant détective joué par Nestor Carbonell, et une poursuite à travers le pays s’ensuit.

Le film est actuellement en post-production. Jordan Yale Levine et Jordan Pekerman de Yale Productions se sont associés en tant que producteurs avec Eric Gozlan de Goldrush Entertainment. Duhamel est producteur exécutif aux côtés d’Ariane Fraser et de Delphine Perrier du Highland Film Group, ainsi que de Sean Sanghani, Luke Taylor, Matthew Helderman, Tyler Gold de BondIt Media Capital, Richard Ayott, Ungar, Craig Weinman, Richard Switzer, Ian Niles, Lee Broda. , Colby Colt, Jason Kringstein, Levinson, Lisa D’Ambrosio, Peter R. Ansek, Dr. Faisal Mahmood et Packer Morley.

« J’ai aimé faire ce film autant que tout ce que j’ai fait dans ma carrière. C’est le type de personnage dont vous rêvez en tant qu’acteur, et je suis très fier de ce parcours. » Violeur dit Josh Duhamel.

« Je suis très content de voir Cannes revenir physiquement et je suis très content Violeur Il sera disponible pour les téléspectateurs du monde entier plus tard cette année. Je vous garantis que ce sera une expérience qui résonnera avec tout le monde », a ajouté Ungar.