Křetínský change la couverture d’un magazine français, selon l’éditeur

Les principaux actionnaires du journal sont immédiatement intervenus et ont modifié la première page du numéro, qui sera publié le jeudi 21 avril 2022. Le contenu original de ce qui paraîtra en première page a été déterminé après deux réunions collégiales avec la direction et l’ensemble consensus clair sur les différences factuelles entre les deux candidats, sans dicter leur comportement à nos lecteurs », a écrit la rédaction dans un communiqué.

La version originale de la première page comporte une photo des yeux de deux candidats à la présidentielle française – le centriste Emmanuel Macron et la nationaliste Marine Le Pen. Pour le premier c’est le mot « Anger » (La colère), pour le second candidat « …or chaos? » (U ou le chaos?). La photo reste, mais le texte change. Le magazine a été publié dans la version « Malgré la colère …… en évitant le chaos ». La citation au bas de la page de titre gêne également.

Le quatrième Tchèque le plus riche, Daniel Křetínský, a précédemment promis de ne pas interférer avec le contenu.

« C’est arrivé malgré le fait que (Křetínský) ait promis personnellement et même deux fois aux journalistes qu’il respecterait ce principe de base. Jusqu’à présent, il l’a fait », a déclaré l’Association des éditeurs de Marianne (SRM) dans un communiqué.

Communication de la Société des Rédacteurs de Marianne (SRM) sur l’intervention de l’actionnaire majoritaire dans la revue « One » pic.twitter.com/yEnCUD13ZX

La candidate nationaliste Marine Le Pen à Indonésie il a remercié les journalistes pour « avoir révélé l’impact de l’argent sur les décisions éditoriales des médias ». « Les Français ne croient pas naïvement à une campagne de mensonges et de calomnies », a ajouté le candidat à la présidentielle. Le second tour et l’élection décisive auront lieu en France le dimanche 24 avril.