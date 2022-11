Kaczynski met en colère les femmes polonaises et l’opposition : propos sur le faible taux de natalité et les jeunes femmes qui boivent de l’alcool

« Si cela continue d’être une situation où les jeunes femmes de moins de 25 ans boivent autant que leurs homologues masculins, il n’y aura pas d’enfants », a-t-il ajouté. dit Kaczyński, âgé de soixante-treize ans. Il a également déclaré que les hommes peuvent boire excessivement pendant 20 ans avant de devenir alcooliques, alors que les femmes n’ont que deux ans.

Le taux de natalité en Pologne est d’environ 1,4 enfant par femme en 2020. En République tchèque, il est de 1,7, en Allemagne de 1,5 et en France de 1,8.

Les propos du président du PIS ont suscité des critiques non seulement parmi le public, en particulier les femmes, mais aussi parmi les politiciens et les experts en traitement de la toxicomanie.

Aleksandra Gajewska du parti de centre-droit Plateforme civique a déclaré à la télévision TVN24 que Kaczyński « élevait les mots durs au niveau du langage politique ». Il a également déclaré que Kaczyński pourrait essayer de détourner l’attention d’autres questions politiques. « Est-ce qu’il est juste un vil cynique vicieux ou un fou malsain? » dit Gajewska.

Robert Biedroń de l’opposition de gauche a qualifié les remarques de Kaczyski de « déclaration honteuse ».

L’animateur de tvN24 a ajouté une photo de lui sur son profil Instagram, où il porte un verre de vin à son nez.qu’il commente avec les mots: « Cheers in the fumes of absurdity ».

Lors d’une réunion avec des électeurs à Elko, en Pologne, où il a tenu des propos controversés, Kaczyski a également déclaré que dans les années 1980, il avait travaillé comme chef du département des alcooliques avec « le meilleur spécialiste de l’alcoolisme en Pologne » et qu’en tant que médecin, il avait réussi à guérir » un tiers d’hommes et de femmes. » pas de femmes ». « Je vous conseille donc de faire attention à cela », a ajouté le président du PiS. Mais elle a souligné qu’elle n’était pas partisane de la maternité très précoce, car « une femme doit mûrir pour être mère ».