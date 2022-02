Justine Braisaz-Bouchet surprend et remporte l’or au départ de biathlon de masse de 12,5 km – Marca Claro

18 février 2022 | Claro . Rédaction de marque

Justine Braisaz-Bouchet a offert à la France sa cinquième médaille d’or en Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022. Le quadruple médaillé mondial a livré un choc et s’est emparé du podium à biathlon féminin départ groupé 12,5 km, remporte sa première médaille d’or olympique.

Braisaz-Bouchet, bronze du relais féminin à Pyeongchang 2018, fait avec le temps 40:18.0 avec quatre pénalités et n’a pas lâché la tête dès le kilomètre 8, lorsqu’il a dépassé Marte Olsbu Roeiseland (Norvège).

La Norvège a terminé sur le podium avec 2-3. L’argent revient à Tiril Eckhoff, qui clôture avec une marge de +15,3 par rapport aux champions olympiques ; bronze reste en la possession de Mars Olsbu Roeiseland, à +34,9 du leader.

Olsbu Roeiseland s’impose comme la « reine du biathlon » à Pékin 2022 : trois médailles d’or (sprint de 7,5 km, courir 10 km et relais mixte 4 × 6 km) et deux bronzes (15 km individuel et départ groupé 12,5 km) pour lui dans l’édition en cours.

Ce le biathlon met fin à ses activités à Pékin 2022 Ce vendredi 18 février, avec l’épreuve de départ groupé de 12,5 km femmes et l’épreuve de départ groupé de 15 km hommes.

