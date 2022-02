Brad Pitt poursuit Angelina Jolie. Il a vendu sa cave aux oligarques russes

La séparation de Brad Pitt et Angelina Jolie ne s’est pas déroulée dans une ambiance conviviale. Maintenant, le conflit entre ex-conjoints l’a fait passer au niveau supérieur. L’artiste a poursuivi son ex-femme, affirmant qu’elle avait vendu sa participation à un oligarque russe dans un vignoble français que le couple avait acheté ensemble.

Les médias de l’autre côté de l’océan ont atteint les documents qui ont été déposés auprès de la Cour suprême de Los Angeles. Ils soulignent que Jolie a conclu la transaction à l’insu et sans le consentement de Pitt, malgré un accord préalable selon lequel « ils ne vendraient jamais leur participation dans Miraval sans en informer l’autre partie ».

Brangelina a acheté une participation majoritaire dans un vignoble du sud de la France en 2008. Dans le château sur son site, ils ont vu « une maison qu’ils partageraient avec les enfants », et le vignoble deviendrait une entreprise familiale. Le couple s’est marié sur un domaine français en 2014.

Brad Pitt et Angelina Jolie – la dispute sur le vignoble

« Les vignobles sont devenus la passion de Pitt – et sont rentables parce que Miraval, sous la direction de Pitt, est devenu un succès international de plusieurs millions de dollars et l’un des producteurs de vin rosé les plus respectés au monde », a déclaré l’avocat de la star dans le journal.

Maintenant que les anciens amants ne peuvent plus se regarder, Angelina fait ce qu’elle veut. La vente de ses actions a eu lieu en octobre 2021 après avoir conclu un accord avec un producteur d’alcool contrôlé par l’oligarque russe Yuri Bossler. La valeur nette de l’homme est estimée à 1,75 milliard de dollars.

« Jolie a conclu la vente à l’insu de Pitt, lui refusant son droit au consentement dû (…) » – lit un extrait du procès. « Il a vendu sa participation avec la connaissance et l’intention que Szefler et ses associés chercheraient à contrôler les activités spécialisées de Pitt et à saper son investissement dans Miraval », a-t-il ajouté.

Le représentant de l’acteur a également déclaré que ses exportateurs ont cessé de contribuer à l’entreprise « il y a longtemps » mais recherchent désormais « des bénéfices qu’il ne gagne pas et des retours sur investissements qu’il ne gagne pas ». L’objectif de Pitt est maintenant de contester la vente de Jolie et d’obtenir une compensation.