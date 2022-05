Julien Lyneel met fin à sa carrière sportive

Le champion d’Europe de volley-ball, l’ancien joueur Asseco Resovia et Jastrzębski Węgiel – Julien Lyneel, ont mis fin à sa carrière sportive. Les hôtes France ont fait part de leur décision sur les réseaux sociaux.



Julien Lyneel (né en 1990) est originaire de Montpellier et a commencé son aventure avec le volley-ball dans cette ville. Il a été joueur de Montpellier UC jusqu’en 2015, puis a rejoint Asseco Resovia (2015-16), jouant pour CMC Ravenna (2016-17), Shanghai Golden Age (2017-18), Jastrzębski Węgl (2018-20) et Tonno Callipo Calabria Vibo Valentin (2020). Il a terminé sa carrière là où il avait commencé – à Montpellier UC.

Pour Lyneel, le championnat de France remporté cette saison a été l’incroyable aboutissement de ses aventures avec le volley – son club est de retour sur le trône après 47 ans ! Après le combat final, le volleyeur a partagé des informations importantes avec les fans. « Le moment est venu pour moi de partager avec vous une décision qui n’a pas été facile à prendre. Hier, j’ai joué mon dernier match de volleyball en salle », a écrit Lyneel sur son profil Instagram.

Les hôtes sont depuis de nombreuses années l’épine dorsale de l’équipe de France. Il a remporté le Championnat d’Europe (2015), a remporté la Ligue mondiale à deux reprises (2015, 2017) et a également remporté l’argent dans cette compétition (2016). Il a également deux médailles de la Ligue des Nations dans sa collection – argent (2018) et bronze (2021). Depuis quelques années, Lyneel souffre de problèmes de santé, hantés par les blessures. En raison d’une blessure, il n’a pas participé aux Jeux olympiques de Tokyo, où la France a remporté l’or.