Prague – Le Festival international du nouveau cirque et le théâtre Letní Letná proposeront des programmes de nombreuses régions d’Europe à Letenské sady Prague du 11 au 31 août. Johann Le Guillerm viendra de France, considérée comme « le berceau du nouveau cirque », avec le projet Terces. L’ensemble espagnol Compañía de Circo « eia » offrira une performance animée dans la production Nuye. Et le suédois Circus Cirkör revient à Letní Letná pour présenter une nouvelle version du spectacle Knitting Peace. Nikola Lörinczová en a informé CTK au nom des organisateurs.

« Afin d’offrir aux téléspectateurs la programmation la plus variée et la plus qualitative pour le prochain Summer Summer, j’ai fait le tour de l’Europe tout en recherchant des stars étrangères. Ainsi, une toute nouvelle gamme de divertissements de cirque attendra les visiteurs à Letenské sady cette année », a déclaré Jiří Turek, directeur du festival Letní Letná.

Lu à l’envers, le titre du spectacle Le Guillermo en français signifie « mystère ». Son apparence reste également un secret, car son apparence est toujours nouvelle. « Il est venu (Johann Le Guillerm) du cirque traditionnel et n’a jamais cessé d’expérimenter et de repousser les limites humaines et artistiques », a déclaré Turek.

Circus Cirkör présentera Knitting Peace on the Letna Plains en 2022 – le message original à cette époque, qui a été conçu à l’origine. Cirkus Cirkör a accepté l’invitation de Letní Letná pour la quatrième fois. Il a gagné des fans il y a dix ans avec la production de Wear It Like a Crown. L’année suivante, l’artiste scandinave revient dans le cadre du projet de coproduction Lacarimae Cabaret, auquel participent également les ensembles français Cahin Caha et tchèque Cirk La Putyka.

Le Letná International New Theatre and Circus Festival est le seul spectacle de ce genre et de cette envergure en République tchèque et dans les pays voisins. En plus des spectacles en soirée, les visiteurs peuvent profiter d’un riche programme de théâtre pour enfants et de programmes d’accompagnement.

L’année dernière, le festival a été visité par plus de 50 000 personnes. Les publics les plus performants sont les spectacles français, mais les ensembles nationaux à guichets fermés peuvent également profiter de salles à guichets fermés. Letní Letná ouvre le Club Patron pour tous les fans du festival à partir de cette année. Il voulait réunir des publics et des supporters dont l’intérêt pour le nouveau cirque ne s’arrêtait pas à une visite au spectacle.